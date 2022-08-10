Üstel'den Bakanlar Kurulu açıklaması: Partililerimiz ile buluşacağız

'KKTC Başbakanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel'in İskele'deki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında "UBP'liler ile buluşarak belediye seçimlerini konuşacağız" sözleri tepki topladı.

Üstel, İskele’de toplanan Bakanlar Kurulu’nun ardından iki haftada bir farklı bir ilçede toplanacaklarını söyledi, Evkaf'a ait dükkanlar için kira kolaylığı sözü verdi.

Üstel'in “Saat 19.00’dan sonra İskele bölgesindeki UBP’lilerle buluşacağız. Yerel seçimleri ve icraatlarımızı konuşacağız" sözleri ise tepki topladı.

Üstel, şu ifadeleri kullandı: "Birazdan İskele ve Karpaz bölgesinde bulunan tüm muhtarlarla toplantı yapacağız. Muhtarları da dinleyip hükümette çare üretmek için çalışma yapacağız. Saat 19’dan sonra da İskele bölgesindeki UBP'lilerle buluşacağız. Hem kabinemiz hem de vekil arkadaşlarla bugüne kadar yaptığımız icraatlar ve önümüzdeki yerel seçimlerin nasıl şekilleneceğinin özetini halkımıza anlatacağız ve halkımızdan gelecek soruları da yanıtlayacağız."

İmar Planı

İskele hızlı bir gelişim ve yapılanma yaşandığını belirten Üstel, İskele İmar Planının nasıl hayata geçirilebileceği konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, bu çalışmaların sonuna gelindiğini kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel daha sonra Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Üstel, toplantıda alınan kararlara da işaret ederek, “İskele bölgesinde ilk defa yapılaşmanın altyapısını karşılayacak bir fon oluşturduk. Fonda birikecek parayla altyapı çalışmaları süratli biçimde yapılacak” dedi.

Tosounoğlu'ndan tepki

“Birileri DP’nin de hükümette olduğunu anımsatmalı”

DP milletvekili Hasan Tosunoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Üstel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Tosunoğlu, “Birileri DP’nin de hükümette olduğunu anımsatmalı” dedi.

İşte o açıklama:

"Başbakan Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında diyor ki:

"Saat 19’dan sonra da İskele bölgesindeki UBP'lilerle buluşacağız. Hem kabinemiz hem de vekil arkadaşlarla bugüne kadar yaptığımız icraatlar ve önümüzdeki yerel seçimlerin nasıl şekilleneceğini anlatacağız."

Birileri bu hükümette Demokrat Parti'nin de olduğunu artık Başbakan'a anımsatması gerekiyor.

Yeniden Doğuş'un da olduğunu...

Hükümetin aslında bir koalisyon ortaklığına dayandığını Başbakan'a anımsatmak şart oldu.

Ayrıca, partilerin değil halkın hükümetine ihtiyaç duyulduğunu ve ülkeye hizmet etmemiz gerektiğini ciddi ciddiye konuşmalıyız."