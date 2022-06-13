Üstel: “İlla Hükümet’in getirdiği şekli ile geçecek diye bir şey yok… Sabırlı olun”

Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel tartışılan, özgürlükleri kısıtlayan düzenlemeler içeren Yasa Tasarıları’na ilişkin konuştu, basın emekçilerini de, kimseyi de üzme niyetinde olmadıklarını, internet gazetelerindeki bazı düzenlemelerin daha iyi noktaya getirilmesi çabasında olduklarını söyledi.

Yapmak istenilenin kimseyi üzmek değil, internet gazetelerindeki bazı düzenlemelerin daha iyi noktaya getirilmesi olduğunu savunan Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, geçtiğimiz hafta da yasa tasarılarının çalışılması için bir komite oluşturulacağının söylendiğini hatırlattı.

Ekonomik açıdan önümüzdeki zor günleri birlikte aşmak için birlik ve beraberlik gerekliliği olduğunu söyleyen Üstel, “İlla da Hükümet’in getirdiği şekli ile geçecek diye bir şey yok, sabırlı olalım, anlayışlı olalım” şeklinde konuştu.

Doğuş Derya’dan ‘geri çekin’ çağrısı…

CTP Milletvekili Doğuş Derya, bu 3 yasa tasarısının geri çekilmesi talebini Üstel’e iletti, bunu taahhüdünü istedi. Üstel, “Siz varsanız, biz de varız” dedi, yasa tasarılarının çekileceği taahhüdünde bulunmadı.

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