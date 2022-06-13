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Gazeteciler siyah bantlarla mecliste

Gazeteciler siyah bantlarla mecliste

Meclis önünde eylem sürerken, bir grup gazeteci Genel Kurulu'nu izlemek icin Meclis'e gırdi.

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Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı gerekçesiyle dün başlattığı eylem sürüyor.

Meclis önünde eylem sürerken, bir grup gazeteci Genel Kurulu'nu izlemek için Meclis'e girdi.

Gazeteciler özgürlüklerini kısıtlayan tasarılara tepki göstermek için ağızlarını siyah bantla kapattı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, İç tüzüğün ilgili maddesini hatırlattı, dinleyici locasındaki basın mensuplarını uyardı, dışarı çıkmalarını istedi.

Meclis Genel Kurulu'ndaki muhalefet milletvekilleri izleyici locasındaki basın mensuplarının Meclis çalışmalarını engelleyici bir eylemde bulunmadığını söyledi, Töre'nin uyarısı ve çıkarılma telebine tepki gösterdi.

 

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UBP Milletvekilleri Faiz Sucuoğlu ve Yasemi Öztürk ile DP Milletvekili Serhat Akpınar izleyici locasında oturan gazetecilerin yanına geldi.

Gazeteciler, tasarıların görüşüleceği komite başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk’ten çalışmayı geri çekmesini talep ediyor.

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Gazeteciler özgürlüklerini kısıtlayan tasarılara tepki göstermek için ağızlarını siyah bantla kapattı.

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Meclis Genel Kurulu toplandı,  Gazeteciler Birliği üyeleri Meclis izleyici locasında yerini aldı. Gazeteciler Meclis Genel Kurulu’nu izliyor…

“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi sürüyor“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi sürüyor

 

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