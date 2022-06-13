“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi sürüyor

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin üç yasada yapılmak istenen değişikliklerin ifade ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıracağı ve düşünceyi suç kapsamına alacağı gerekçesiyle dün başlattığı eylem sürüyor.

Eylem nedeniyle bugün sabah 07.30’dan itibaren, bazı televizyonlarda ve web tv’lerde program yapan gazeteciler, “Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi çerçevesinde Meclis önünden canlı yayınlarda izleyicilerle buluşuyor.

“Özgürlük İçin 24 Saat” eylemi nedeniyle bugün Toplumsal Varoluş Platformu bünyesindeki basında örgütlü sendikalar 2 saatlik grevle KTGB’nin eylemine destek verecek.

Tasarılar bugün Meclis gündeminde yok

Hükümet, geçtiğimiz hafta ivedilik talebiyle gündeme getirdiği, muhalefetin tepkisiyle geri çektiği Ceza Yasası, Özel Hayatın ve Hayatın Gizli Alanının Korunması ve Müfsidane Yayınlar yasalarında değişiklikler öngören 3 tasarıyı, bugün Meclis Genel Kurulu gündemine getirmedi.

Platformdan iki saatlik grevle destek

Toplumsal Varoluş Platformu adına KTAMS, Dev-İş, Kamu-İş, Basın-Sen ve Bay-Sen, örgütlü oldukları TAK, BRT, Yenidüzen ve Sim TV’de bugün 10.00-12.00 saatleri arasında grev yaparak, Gazeteciler Birliği’nin düşünce ve ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik Meclis önünde yapacağı eyleme destek verecek.

Sendikalar, üyeleriyle 10.00-12.00 saatleri arasında KTGB’nin eylemine destek için Meclis önünde olacak.

Meclis önüne demir bariyerler

Gazetecilerin eylemi sürerken, polis adada temaslarda bulunan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cumhuriyet Meclisi’ni ziyaret etme ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

Meclis önüne demir bariyerler kuruldu.

Meclis önünde eylem sürerken, bir grup gazeteci Genel Kurulu'nu izlemek için Meclis'e girdi.

Gazeteciler mecliste