Ürküten artış: 63'ü yerel 72 pozitif vaka
"Toplam 8140 test yapıldı, 63'ü yerel 72 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8140 olup, 63'ü yerel 72 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir.
9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 63 kişi ise yerel vakadır.
17 kişi Lefkoşa, 37 kişi Girne, 7 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-4 / Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Gönyeli-3/ K.kaymaklı-5 / Değirmenlik-1/ Yenişehir-1/ Kumsal-1
Girne
Girne Merkez- 21 / Arapköy-2 / Alsancak-2 / Edremit-1/ Karaman-1 / Doğanköy-1/ Dikmen-5 / Lapta-1/ Yukarı Girne-1/ Çatalköy-1 /Göçeri Köyü-1
Gazimağusa
Yeniboğaziçi-2 / Kaleiçi-2 / Gazimağusa merkez-1 / Sakarya-1/ Pile Köyü-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-1/ Yuvacık Köyü-1
4 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8140
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 63
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.505.183
Toplam Vaka Sayısı: 8350
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7819
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 496
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 416
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 24
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1622
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 442
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 272
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3169
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 19.763