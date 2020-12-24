Meclis'te gündem ÜRETİM

Angolemli: Arpa krizi konusu açığa kavuşmalı

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, YENİDÜZEN’in bugün ‘Arpa krizi büyüdü’ başlığıyla duyurduğu haberi Meclis’e taşıdı, ‘10 bin ton arpanın bazı kişilere ve birkaç yem fabrikasına peşkeş çekildiği’ iddiasının açığa kavuşması gerektiğini vurguladı, “10 bin ton arpa nereye gitti? Bu konu temizlenmeli, açığa çıkarılmalıdır” dedi.

Arpa fiyatının 2 TL’ye ulaştığını ifade eden Angolemli, 1 litre sütün 1.5 kg yem fiyatında olması gerektiğini ifade ederek, “Süt, 4.5 TL’ye mi alınıyor? Pandemi nedeniyle tarım ürünlerinin önemi artmıştır” şeklinde konuştu.

Angolemli, tarım kesiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti, “Tarım kesimine yapılan her kuruş destek, halka yapılmış yapılır” dedi.

Denetim eksikleri…

Angolemli, mezbahalardaki hayvan kesimlerinin denetlenmediğine de değindi.

Öte yandan geçimini yalnızca hayvancılıkla sağlayan kişilerin zorda olduğunu ifade eden Angolemli, süte kota konulabileceğini belirtti.

konuşmasının hükümeti ‘uyarmaya’ dönük olduğunu kaydetti.

Hükümete ‘gözünüzü dört açın’ uyarısı…

Geçmiş yıllarda UBP’nin şikayet ettiği ambargolar konusunda görevini yerine getirmediğini belirten Angolemli, o dönemde yaşanan sürece ilişkin bilgi verdi.

Angolemli, hükümete “gözünüzü dört açın, aynı hataya düşmeyin” uyarısında bulundu.

Veterinerlerin sahaya inmesi için gerekli yolların açılmadığını savunan Angolemli, gerekli denetimlerin yapılmadığını kaydetti.

Hellim tescili konusunda gereken hazırlığın yapılması gerektiğini dile getiren Angolemli, aksi halde geç kalınacağını belirtti.

Çavuşoğlu: Enginarın Türkiye'ye iletilmesi için çalışacağız

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, YENİDÜZEN'in bugün yayınladığı "enginar üretimi" haberini meclise taşıdı, "Üretenler satamadığı zaman devlete sığınıyor. Ciddi bir tüketici sorunu var. Pandemi sorunu var. Enginarın Türkiye'ye iletilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi. Yeşil sebzenin Türkiye'de rekabet edebilmesinin zor olduğunu belirten Çavuşoğlu, üreticilerin sor bir dönemden geçtiğini anlattı.

TÜK'ün arpayı 2 TL'ye satacağını söyleyen Çavuşoğlu, "TÜK'ün satışı üretimin önünde engel midir, evet engeldir. Bu fiyatın maliyeti çok ciddi orandadır. Temennim TÜK'ün ekstra faiz yüküne girmesine izin vermeyeceğim. TÜK üretime destek olur, tedarikçisi olur" diye konuştu. "Benim edindiğim arpanın maliyeti 2 TL'dir" diyen Çavuşoğlu, fiyatların hayat pahalılığına yansıyacağını ifade etti.

"Türkiye'de değişik isimlerde hellim üretenler maalesef bizim insanlarımız"

Türkiye'de hellimin "ızgarella- mangal peyniri" ismi ile üretim yapıldığına işaret eden Çavuşoğlu "Garip bir şekilde hellimin tescili ile biz mücadele ederken bu isimlerle Türkiye'de hellim üretenler bizim insanlarımızdır. Bu üretimi yapan, vesilen olan bizim insanımızdır (Kıbrıslı Türklerdir.)" dedi.