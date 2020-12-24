‘Arpa’ krizi büyüdü

Hayvancılık sektörünün ‘atar damarı’ olan arpa stokunun dibe vurması, üretimi durma noktasına getirdi, sektörde endişe arttı. Özellikle hammadde yapımının büyük çoğunluğunu oluşturan, hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılığın vazgeçilmez besin kaynağı olan arpa eksikliğine çözüm bulunamaması yeni bir krizin kapısını araladı.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK)’te Kasım ayından bu yana devam eden soruna ilişkin, Türkiye’den arpa getirilmesi gündeme gelse de henüz adım atılamadı.

Tarım Bakanlığı, ‘üretim devamlılığı’ için hükümetten sübvansiye yolunun kapısını aralama yoluna gitti. Bakan Çavuşoğlu, bir haftalık arpa stoku kaldığını ifade ederek, dün yem fabrikası temsilcileriyle bir araya geldi, fiyatlara Ocak ayına kadar zam yapılmaması görüşünü masaya yatırdı.



PEŞKEŞ İDDİASI

Hayvancılar Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt yaklaşık 10 bin ton arpa ile 5 bin ton buğdayın ‘peşkeş çekildiğini’ iddia etti, kurumun 7.5 milyon TL zarara uğratıldığını dile getirdi.

Ayşe GÜLER



Hayvancılık sektörünün ‘atar damarı’ olan arpa stokunun dibe vurması, üretimi durma noktasına getirdi, sektörde endişe arttı.

Özellikle hammadde yapımının büyük çoğunluğunu oluşturan, hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılığın vazgeçilmez besin kaynağı olan arpa eksikliğine çözüm bulunamaması yeni bir krizin kapısını araladı.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK)’te Kasım ayından bu yana devam eden soruna ilişkin, Türkiye’den arpa getirilmesi gündeme gelse de henüz adım atılamadı.

Tarım Bakanlığı, ‘üretim devamlılığı’ için hükümetten sübvansiye yolunun kapısını aralama yoluna gitti.

Bakan Çavuşoğlu, bir haftalık arpa stoku kaldığını ifade ederek, dün yem fabrikası temsilcileriyle bir araya geldi, fiyatlara Ocak ayına kadar zam yapılmaması görüşünü masaya yatırdı.

Hayvancılar Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt ise süreçle ilgili farklı bir iddiayı ortaya attı, yaklaşık 10 bin ton arpa ile 5 bin ton buğdayın ‘peşkeş çekildiğini’ savundu, kurumun 7.5 milyon TL zarara uğratıldığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Onalt, Kasım ayında kurumun bünyesinde bulunan yaklaşık 15-20 bin ton arpanın, 6 ay vadeli şekilde 1.48 TL’ye belli başlı kesimlere ve birkaç yem fabrikasına verildiğini aktardı.

Hayvancılar Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt:

“Kimlere, ne rant sağlandı sorgulanmalı”

Hayvancılar Birliği Genel Sekreteri Adil Onalt, yaklaşık 10 bin ton arpa, 5 bin ton buğdayın ‘peşkeş çekildiğini’ savundu, kurumun 7.5 milyon TL zarara uğratıldığını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Onalt, Kasım ayında kurumun bünyesinde bulunan yaklaşık 15-20 bin ton arpanın, 6 ay vadeli şekilde 1.48 TL’ye belli başlı kesimlere ve birkaç yem fabrikasına verildiğini aktardı.

“Kimlere, ne rant sağlandı sorgulanmalıdır. Bazılarının ambarlarını arpa doldurdular ama üretici arpa bulamıyor” diye konuşan Onalt, arpa fiyatında yaşanan artışın ürünlere dolayısıyla da vatandaşların cebine yansıyacağının da altını çizdi.

Onalt, Şu anda arpanın peşin satış fiyatının 2 TL’ye ulaştığını, bu durum nedeniyle üreticiyi zora soktuğunu da belirtti.

Yaşanan süreçle ilgili önceki gün Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştüklerini dile getiren Onalt, bakanın konunun Sayıştay Başkanlığı’na taşınacağına dair bilgi verdiğini sözlerine ekledi.

Karar Resmi Gazete’de…

Öte yandan süreç işlemeye devam ederken; 21 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yemlik arpa satış fiyatlarına yönelik karar da yer aldı.

Buna göre; arpanın peşin satış fiyatı 2.00 TL olarak belirlendi.

1 ay ödeme vadelide bu rakam ton başına 2,05 TL, 2 av ödeme vadeli 2, 10 TL, 3 Ay ödeme vadeli 2, 15 TL oldu.

Ayrıca Resmi Gazete’de Toprak Ürünleri Kurumu’nun T.C. Toprak Mahsülleri Ofisinden ithal edeceği yemlik arpanın Genel Tarım Sigortası Fonu Priminden muaf tutulmasına karar verildiği de belirtildi.

Tarım Bakanı Çavuşoğlu:

“Bir haftalık arpa kaldı”

Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu süre zarfında Ocak ayına kadar yem fabrikalarının arpa fiyatlarına zam yapılmayacağı sözünü aldıklarını ifade ederek, Binboğa Yem Fabrikası tarafından yapılan fiyat artışının da geri alındığını duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, hükümetin arpanın sübvansiye edilmesi ile ilgili vereceği kararın ardından, yem fabrikalarının karar sonucuna göre ileride fiyat artışını değerlendirebileceğini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, TÜK’teki arpa stoku eksikliği nedeniyle fiyatta bir artış yapılması mecburiyetinde kalındığını, mısır fiyatında oluşan artıştan dolayı arpa stokunun çok hızlı eridiğini ve normalde ambarlarda mart ayına kadar bir stok olması gerekirken, bir haftalık arpa kaldığını ifade etti.

“Gemi yüklemede”

Türkiye’den arpa getirecek geminin yüklemede olduğunu ve ülkede herhangi bir arpa sıkıntısı yaşanmayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, “ Ancak, arpa sıkıntısı olmayacak demek yetmiyor. Bir de fiyat düzenlenmesi gerekiyor. Bilindiği üzere TÜK’ün zararına satış yapma hakkı yoktur. Ancak üretimin sürdürülebilmesi için sübvansiye onayı alması halinde, görev zararı yapabilecek bir kurumdur. Bu yüzden, yeni gelecek arpanın maliyet hesaplamalarında satış fiyatının 2 TL olarak belirlemesi zorunluluktur. Bunun yem fiyatlarına yansıması kaçınılmazdır. TÜK açısından arpanın fiyatı 2 TL’dir ve bundan taviz veremez. Ancak hükümet üretim sürekliliğini sağlayabilmek adına arpanın fiyatını sübvansiye edebilir. Hayvancılar Birliği ile toplantı yaptık. Bugün de sizinle ve süt imalatçılarıyla toplantı yapıyoruz. Hayvancılık Dairesi de çalışma yapacak. Ben bu çalışmaları tamamlayıp hükümetten sübvansiye talep edeceğim” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sübvansiye talebinin hükümet tarafından olumlu karşılanmasının beklediğini aktararak, yem fabrikalarından Ocak ayına kadar fiyat artışına gidilmemesi yönünde istekte bulundu.

Dana: Fiyat artışı geri alındı

Kooperatifler Mukayyidi Kemal Deniz Dana ise Binboğa Yem Fabrikası’nın piyasayı dengeleyen bir kurum olduğunu söyleyerek, arpa fiyatlarına yapılan zamdan dolayı, yem fiyatlarının artırılmasına yönelik karar üretildiğini fakat dün alınan bu kararın durdurulduğunu belirtti. Dana, kooperatif bayileri arasında son yapılan fiyat artışından yem satın alan olması halinde, aradaki farkın iade edileceğini de açıkladı.