UBP’de ‘kesin’ aday listesi açıklandı: Zaroğlu, Ünverdi, Genç kontenjan adayı!

UBP’de 23 Ocak seçiminde yarışacak milletvekili adayları netleşti, listede yer alan kontenjan adayları dikkat çekti. Eski Çalışma Bakanı Milletvekili Şerife Ünverdi, uzun yılların ardından yeniden siyasete atılarak, Lefkoşa’da 12’inci sıradan kontenjan adayı oldu.

UBP’de 23 Ocak seçiminde yarışacak milletvekili adayları netleşti.

Listede yer alan kontenjan adayları dikkat çekti.

Kısa süre önce “Yabancıların Çalışma İzni Yasası ve tüzüğüne aykırı hareket” suçları tahtında aleyhine getirilen 18 davadan suçlu bulunup, 14 bin TL para cezasına çarptırılan eski Çalışma Bakanı Milletvekili Şerife Ünverdi, uzun yılların ardından yeniden siyasete atılarak, Lefkoşa’da 12’inci sıradan kontenjan adayı oldu.

Daha önce UBP’de aday listesinde Ünverdi’nin oğlu Aydın Soyer de yer almıştı. Ancak kesinleşen listede Soyer’in olmaması dikkat çekti.

Öte yandan UBP’ye katılan 3 isim de kontenjan adayı…

UBP’ye katılan 3 isim de kontenjan adayı oldu.

Buna göre; Bertan Zaroğlu Lefkoşa’dan 6’ıncı sıradan kontenjan adayı olarak açıklandı.

Mesut Genç, İskele’de 3’üncü sıradan, Hasan Büyükoğlu ise Güzelyurt’tan 3’üncü sıradan UBP’de kontenjan adayı oldu.

Gürçağ da kontenjan adayı…

Listede UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Girne’den 3’üncü sıradan kontenjan adayı oldu.

Öte yandan Ferhat Erişir’in Girne’den 5’inci sıradan kontenjan adayı…

Bununla birlikte Mağusa’dan Mehmet Başman 4’üncü, İrem Uygun Soyşen 7’inci sıradan kontenjan adayı…