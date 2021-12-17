'Hizmet verdik, yarış dışı kaldık'

Ayşe GÜLER

Ulusal Birlik Partisi’nde 23 Ocak seçimlerinde yarışacak isimler netleşti, aday olamayan isimler arasında sancı da tartışma da bitmedi.

Partiye uzun yıllar hizmet veren, farklı görevlerde yer almalarına rağmen milletvekili adayı olamayan isimler ‘gruplaşmaya’ dikkat çekti, bu sonucu beklemediklerini dile getirdi.

Aday isimler arasında öne çıkan ancak listede yer alamayan eski MİK Başkanı Halil Talaykurt, bu sonucu beklemediğini dile getirdi, “Faiz beyin samimiyetine, yeni vizyona güvendim. Daha temiz insanlar olacağı için aday adayı oldum. Ama taban ve beraber çalıştığım ekipten yeterli desteği görmediğime inanıyorum” dedi.

UBP eski genel sekreterlerinden Kenan Örgen ise 35 yıl karşılıksız olarak UBP’ye hizmet verdiğini ancak yarış dışı kaldığını ifade ederken, UBP’de uzun yıllar farklı üst düzey görevlerde yer alan Kemal Deniz Dana da “Bir takım noktalara kırgınlıklarımız var” dedi, partide gruplaşmalar olduğuna dikkat çekti.

Kontenjan adayları ve kadın kotası nedeniyle aday olamayan, eski Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi’nin oğlu Aydın Soyer ise “Bu sırayı beklemiyordum. Ama bu bir yarıştır, her parti içerisinde gruplaşmalar olur” dedi.

Mahkemeden hüküm giydi, yeniden aday!

Kısa süre önce bakanlık yaptığı döneme ilişkin aleyhine getirilen 18 davadan suçlu bulunup, mahkum olan Şerife Ünverdi ise kontenjan adayı… 9 yıl sonra UBP’den kontenjan adayı olarak yeniden seçime katılan, eski Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi, “Benim için sıra önemli değil. Halktan ve kadınlardan gördüğüm büyük baskı, Başbakan’ın telkini ile kontenjan adayı oldum. Adaylığım Pazartesi günü netleşti” dedi.

KİM, NE DEDİ?

Eski Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi:

“Sıra önemli değil, büyük baskı vardı, aday oldum…”

9 yıl sonra UBP’den kontenjan adayı olarak yeniden seçime katılan, eski Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi, “Benim için sıra önemli değil. Halktan ve kadınlardan gördüğüm büyük baskı, Başbakan’ın telkini ile kontenjan adayı oldum. Adaylığım Pazartesi günü netleşti” dedi.

Aday adayı olmasına rağmen, oğlu Aydın Soyer’in kesinleşen listede yer almamasını da değerlendiren Ünverdi, “Anne oğlu olarak aynı listede yer almak etik değildi. Oğlum, kontenjanlardan dolayı katılmaya hak kazanamadı. 11’inci sırada çıktı ama kadın kontenjanı ve başbakanın kontenjanı ile 16’ıncı sıranın altına düştü” şeklinde konuştu.

Ünverdi, halka hizmet için yola çıktığını, ekonomik sosyal yönden halkın refah içinde olmasını sağlamak istediğini belirtti.

Kısa süre önce aleyhine getirilen 18 davadan suçlu bulunup, mahkum olmasına da değinen Ünverdi, “Bugün aynı görevde olsam o tüzüğü değiştirir, onlara yardım ederdim” şeklinde konuştu.

Ünverdi şöyle devam etti: Ne yaptımsa çalışanların ve halkın yararına, onlara yardım etmek için yaptım. Hiçbir menfaat elde etmedim. Sırf, onlara hastanelerden sağlık hizmeti sağlamak, kaçak yaşamın önüne geçebilmek için… İnsanlık namına yapıldı. İnsan hakları açısından puan alınması gerekirdi ancak siyasi nedenlerden pireyi deve ettiler.”

Eski MİK Başkanı Halil Talaykurt:

“Taban ve beraber çalıştığım ekipten yeterli desteği görmedim”

Aday isimler arasında öne çıkan ancak listede yer alamayan eski MİK Başkanı Halil Talaykurt, kırgınlığı olmadığını ancak bu sonucu beklemediğini dile getirdi.

Talaykurt, Faiz Sucuoğlu’nun Başbakan olması için çok çalıştığını, bu nedenle de görevden alındığını hatırlatarak, “Ersan bey ya da Hasan Taçoy Başbakan olsaydı, milletvekili adayı olmayacaktım.

Bir iftar yemeğinden sonra Başbakan beni Cenevre’den arayıp, Sağlık Bakanlığı Koordinatörlük görevinden ayrılmamı söylemişti… Faiz beyin samimiyetine, yeni vizyona güvendim. Daha temiz insanlar olacağı için aday adayı oldum. Ama taban ve beraber çalıştığım ekipten yeterli desteği görmediğime inanıyorum” dedi.

“Emeklerimin karşılığı olarak destek beklediğim gruplardan destek alamadım” diyen Talaykurt,

“UBP içerisinde denge grupları vardır. Hep UBP’li olarak kalacağım” şeklinde konuştu.

Talaykurt, UBP’nin hükümeti kurması halinde devlet kadrolarında kendisine verilecek bir görev olması halinde de elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.

UBP eski genel sekreterlerden Kenan Örgen:

“35 yıl karşılıksız UBP’ye hizmet verdim, yarış dışı kaldım”

UBP’de eski genel sekreterlerden Kenan Örgen, “Üzüntülüyüm” dedi, 35 yıl karşılıksız olarak UBP’ye hizmet verdiğini ancak yarış dışı kaldığını söyledi.

Örgen, her partide belirli gruplaşmalar olduğunu da ifade ederek, “Parti içerisinde görünenle, hesaplanan aynı olmuyor” şeklinde konuştu.

Partiye kırgınlığı olmadığını da kaydeden Örgen, “Parti içerisindeki bir yarıştı. Ülkem, halkım için hizmet vermek istedim. Halkın, esnafın sözü olmak istedim ancak olmadı” dedi.

Örgen, partinin önceliğinin kendisi için önemli olduğuna da değinerek, “Hep birlikte kazanan veya kaybedenler partinin birinci sırada çıkması için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

UBP’de uzun yıllar farklı üst düzey görevlerde yer alan Kemal Deniz Dana:

“Hiç kimseye vaatte bulunmadım, işbirliği yapmadım”

UBP’de uzun yıllar farklı üst düzey görevlerde yer alan Kemal Deniz Dana, “Bir takım noktalara kırgınlıklarımız var” dedi, partide gruplaşmalar olduğuna dikkat çekti.

Dana, hiç kimseye herhangi bir vaatte bulunmadığını, işbirliği yapmadığını da dile getirerek, “Belki de bu nedenle seçilemedim… 35 yıldır bürokratım. Bir ay önce izne çıkabilirdim, avantaj yakalayabilirdim. Ama Cuma akşamına kadar dairede çalıştım. Gezemedim, sokağa çıkamadım” şeklinde konuştu.

Eski Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi’nin oğlu Aydın Soyer:

“Bu sırayı beklemiyordum”

Kontenjan adayları ve kadın kotası nedeniyle aday olamayan, eski Çalışma Bakanı Şerife Ünverdi’nin oğlu Aydın Soyer, “Bu sırayı beklemiyordum. Ama bu bir yarıştır, her parti içerisinde gruplaşmalar olur” dedi.

Soyer, “Kadın kotası ve kontenjan olduğu için altlara düştüm. Başbakan kadın profilini yükselsin diye annemi kontenjan adayı sundu. UBP’ye ciddi şekilde katkı yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.