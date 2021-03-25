Unutulmaz portre fotoğrafçısı Ersin Taşer’i kaybettik

Fotoğraf sanatçısı ve sanat eleştirmeni Ersin Taşer, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Özellikle nostalji fotoğrafları ve portreleri ile de tanınan Ersin Taşer, 1945’te Lefkoşa doğumluydu.

Taşer, 1963-1971 yılları arasında Halkın Sesi gazetesinde köşe yazarı, muhabir ve sanat eleştirmeni olarak görev aldı.

Fotoğrafın yanında şiir kitapları da yayınladı, sergiler açtı.

“Objektifimden İnsan Manzaraları” ve “Objektifimden Süzülenler” köşeleriyle anılarda yer etti.