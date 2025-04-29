Ünal Üstel: "Hükümetimiz yoluna devam ediyor”

“Başbakan” Ünal Üstel, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, açıklamalarda bulundu. Üstel, “12 Mayıs’ta görevde 3. yılımıza giriyoruz. Halkımızın ihtiyaç duyduğu büyük projeleri hayata geçirerek 2027 hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı. Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarının da açılacağını belirterek, “Bu iki eser egemenliğimizin ve kararlılığımızın somut simgeleri olacaktır” dedi. Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.