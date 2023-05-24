Ümit Özdağ: İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye’deki Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

Seçimlerin birinci turuna ATA İttifakı olarak giren ve Sinan Oğan’ı destekleyen Zafer Partisi, Oğan’ın ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almasının ardından, “bu kararın Zafer Partisi’ni bağlamadığını” ifade etmişti.

Özdağ yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük sorunu ülkemizde yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkelerinde geri gönderilmesidir. Bir ülke 13 milyon sığınmacıyla ekonomisini, güvenliğini doğru bir çizgiye oturtamaz. Bundan dolayı 14 Mayıs seçimlerine giderken Zafer Partisi olarak sığınmacıları ülkelerine göndermek için destek istedik ama amacımıza ulaşamadık.

14 Mayıs'tan sonra AKP ile görüşmelerinden çıkarımlarının partinin planının "sığımacıların vatanlarına dönmesini içermediğini" belirten Özdağ, "Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların ülkelerine dönmesi gerektiğini açıkladı" dedi.

Özdağ, partisinin "bir sene içerisinde 13 milyon sığımacıyı uluslararası hukuka uygun bir şekilde ülkelerine gönderecek, dönen sığınmacıların güvenliğini sağlayacak, Türk ekonomisinin üzerindeki yükü kaldıracak" bir planda uzlaştığını belirtti.