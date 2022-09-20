"Uluslararası toplumu, KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77'nci Genel Kurulu görüşmelerinde katılımcılara hitap etti. Erdoğan konuşmasında, "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz" dedi.