Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars suç artışına dikkati çekerek, aflarla Kıbrıs’ın kuzeyinin “sorma gir hanına çevrildiğini” belirtti.

Baybars, “Ülkeye ithal tetikçi geliyor ve bu toplumda huzursuzluk yaratıyor” diyerek, Düzensiz Göç Merkezi ile ilgili detay bilgi istedi. Mahkemelerin suç çeşitliliği ve artışı nedeniyle yorulduğunu anlatan Baybars, İçişleri Bakanlığını eleştirdi. Geçen gün 9 kişinin deportunun kaldırıldığını aktararak bunu eleştiren Baybars, “Bu topluma bu kötülük neden yapılıyor” diye sordu. Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik yapıldığını söyleyen Baybars, bunun nedenini sordu. Kıbrıs’ın kuzeyinin “güvensiz ve huzursuz” hale getirildiğini dile getiren Baybars, kaldırılan deport kararlarıyla ilgili “aile bütünlüğü mazeretini” kabul etmeyeceğini söyleyerek, bahse konu kişilerin tümünün evli olmadığını kaydetti.

“Ülkeye ithal tetikçi geliyor ve bu toplumda huzursuzluk yaratıyor”