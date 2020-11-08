Ülkeye gizlice giriş yaptı, karantinaya alındı

Lefkoşa’da bulunan Kermiya Geçiş Kapısından Birinci Derecede Askeri Bölgeyi ihlal ederek kuzeye geçen zanlı A.E.C., tutuklanmasının ardından Karantina altına alındı. Zanlı aleyhindeki tutukluluk duruşması gıyabında gerçekleşti.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Sultan Gizem Dönmez olayla ilgili bulguları aktardı.

Dönmez, zanlının Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi İhlal suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Dönmez, zanlının 7 Kasım 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Kermiya Geçiş Kapısı’ndan askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını kaydederek, zanlının Göçmenköy’de tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandığına vurgu yaptı. Soruşturmanın yeni başladığına ve zanlının serbest kalması durumda tahkikata olumsuz etki edebileceğine işaret eden Dönmez, zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, zanlının serbest kalması halinde ülkeden kaçma ihtimalinin söz konusu olduğunu dile getirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.