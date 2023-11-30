Ülkedeki engellilerin talepleri Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde gündeme getirilecek

3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde ülkedeki engellilerin isteklerinden oluşan 14 maddelik paket gündeme getirilecek.

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk’ün verdiği bilgiye göre, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’na bağlı Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileler Dayanışma Derneği, Umut Otizm Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği temsilcileri yarın saat 10.00’da Engelliler Federasyonu'ndaki Mehmet Ali Tatlıyay Eğitim ve Kültür Salonu’nda basın toplantısı düzenleyecek.

Ayrıca Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri yarın saat 14.00’te Başbakan Ünal Üstel’i 11 Aralık Pazartesi saat 15.00’te Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret ederek, engellilerin sorunlarını aktaracak.