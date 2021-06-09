Ülke sporunu üzen veda

Spor camiası önemli bir değerini kaybetti. Genelde ülke sporuna, özelde atletizme önemli hizmetleri bulunan, birçok başarılı sporcunun yetişmesine büyük emek harcayan beden eğitimi öğretmeni Orhan Demircan yaşamını yitirdi.

Özellikle atletizme gönül vermiş bir isim olan, yetiştirdiği başarılı atletlerin yanı sıra elde edilen başarılarda önemli bir paya sahip olan Fundo lakaplı Demircan bir süre önce şeker hastalığı nedeni ile tedavi görmüş, ardından geçirdiği şanssız kaza sonrasında boynunda kırık yaşamış, bir takım operasyonlar geçirmişti.

Demrcan’ın vefatı başta sevenleri, Güzelyurt bölgesi ve spor kamuoyunda büyük üzüntü ile karşılandı.