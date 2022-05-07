UBP’li vekiller: Son kararı PM verecek

Ayşe GÜLER

Siyasette ‘hükümet belirsizliği’ dün de sonuçlanmadı, süreç haftaya bırakıldı.

UBP’li vekiller, Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarını değerlendirdi, “Son kararı PM verecek” dedi, gözler Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrildi.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, “Esas sıkıntı, hükümetin istifasından haberimiz olmamasıydı” diye konuşarak, sürece Türkiye’nin müdahale ettiği iddialarına katılmadı, erken seçimin gündemde olmaması gerektiğini dile getirdi.

“Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarından, UBP içerisinde halkın seçtiği bir vekilin görevi alabileceği yönünde sinyalleri aldık” diyen UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, “Gündemde dünya kadar şey var ancak biz hükümeti kurma-bozma ile uğraşıyoruz. Bu ülkenin huzura ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

UBP Milletvekili Özdemir Berova, parlamentonun kilitlendiğini, bu nedenle sorumluluk alınması gerektiğini belirterek, “Erhürman, UBP ile hükümet opsiyonunu kaldırdı. Genel başkan YDP ve DP ile görüşme yapmayacağını ifade etti.

O yüzden bu parlamentoda nasıl hükümet modeli çıkarabilir değerlendirmesi yapılacak” dedi.

Öte yandan UBP Milletvekili Alişan Şan ise “Hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasetçi halkın menfaatleri üzerinde olamaz” şeklinde konuştu, “Farklı bir UBP’li vekile görevin verilmesi dillendiriliyor nasıl olur bilmiyorum” diye konuştu.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk:

Esas sıkıntı, hükümetin istifasından haberimiz olmamasıydı

“Türkiye’nin müdahale ettiğini düşünmüyorum. Herhalde, birileri bu konudan menfaat sağlıyor da konuşuluyor. Esas sıkıntı hükümetin istifa kararıyla ilgili kimsenin bilgi sahibi olmamasıydı. Bu olay, sıkıntı yarattı. Önemli kararlar birlikte almalı. En azından bu karardan milletvekillerinin haberi olmalıydı. Erken seçim en son konuşulacak bir şey. Bu konuyu hiç dillendirmemek gerek. Alım gücü bu kadar düşmüşken, seçimle ilgili büyük bütçe gerekiyor. Partide konuşulup, değerlendirmesi gerekir. Seçim öncesinde karmayı kaldırıp, barajı yükseltmek gerektiğini söylemiştim. Aksi halde sıkıntı olacağını dile getirmişti. Şimdi bu sıkıntıları yaşıyoruz.”



UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu:

Son kararı PM verecek

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP ve UBP ile görüştü. Görüşme sonrası Erhürman’ın bazı şartları oldu. Önemli olan ülke erken seçimi kaldırabiliyor mu, ekonomik şartlar kaldırabiliyor mu buna bakılmalı. Maddi olarak Maliye kasası zorda... Hala, 23 Ocak’ta seçimde görev alan sandık üyeleri ödenmedi. Bu darboğazdan çıkarılabilmesi için tüm siyasi partilerin yer alacağı geniş tabanlı mutabakat hükümeti kurulabilir. İnatlaşma devam edecekse, bu topluma bir fayda getirmez. Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun açıklamalarından, UBP içerisinde halkın seçtiği bir vekilin görevi alabileceği yönünde sinyalleri aldık. Başbakan Sucuoğlu dışında başka bir vekile görevin verilmeyeceğine yönelik karar, MYK’nın tavsiye kararıdır. Son kararı PM verir.

Muhakkak hafta sonu parti başkanları kendi aralarında durum değerlendirmesi yapacaktır. Bir başka vekile verilecekse tüzük gereği nihai kararı PM verecek. Böyle bir olay ilk kez yaşanmayacak.

İlki Derviş Eroğlu-Olgun Paşalar döneminde yaşanmıştı. Erken seçim ilan edilse 3 aya ihtiyaç vardır. Halkın beklentisi bu değildir. Gündemde dünya kadar şey var ancak biz hükümeti kurma-bozma ile uğraşıyoruz. Bu ülkenin huzura ihtiyaç var. Türkiye ile görüşmedim, ne de telefon aldım. Kimse bize Faiz Sucuoğlu’nu istemeyiz demedi. Türkiye’nin müdahale edip, etmemesine yönelik muhatap Sucuoğlu’dur. Ben kendisine sordum, böyle bir şey olmadı.”

UBP Milletvekili Özdemir Berova:

Parlamento kilitlendi aşabilmek adına sorumluluk sahibi olunmalı

“Siyasetin özünde çözüm üretmek vardır. Ülke, çok zorlu süreç içerisinden geçiyor. Seçimler oldu. Seçimler olmasaydı bir önceki parlamento görev yapacaktı. UBP, Seçimlerin sonuçlarında çıkan tabloda yüzde 40 oy aldı, 24 vekile sahip oldu. Gelinen noktada kriz baş gösterdi. Bu krizi aşmak bu parlamentonun görevi. Ocak ayında yapılan seçimler, parlamento kilitlendi diye oldu. Yine sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Bunu aşabilmek adına sorumluluk sahibi olunmak zorunda. Erhürman, UBP ile hükümet opsiyonunu kaldırdı.

Genel başkan YDP ve DP ile görüşme yapmayacağını ifade etti.

O yüzden bu parlamentoda nasıl hükümet modeli çıkarabilir değerlendirmesi yapılacak.

UBP-CTP Hükümeti döneminde de iki genel başkan kabine dışında kalmıştı. PM gereken değerlendirmeyi yapacak. Esas olan ülkedir, önünün açılması gerekiyor. Sorumluluktan kaçarak ülke yönetilemez. CTP başkanının yaptığı açıklama sorumluluktan kaçmak için kılıf hazırlamaktır. Türkiye’den müdahale yok.”



UBP Milletvekili Alişan Şan:

Farklı bir UBP’li vekile görevin verilmesi dillendiriliyor nasıl olur bilmiyorum

“Erken seçime gidilmemeli. 2-3 ay önce erken seçime gittik. Ne ekonominin ne de toplumun böyle bir zaman kaybına tahammülü var. Yeniden bir seçim, en azından 4-5 ay daha kaybetmek anlamına gelecektir. Unutmayalım, kasım ayında alınan seçim kararının ardından Nisan başında faaliyet gösterilebildi. Dünyada yaşanan olumsuzluklar, savaşlar, pandemi sonrası ekonomi gerçekten zor süreçler yaşanmasına neden oluyor. Hiçbir siyasi parti, hiçbir siyasetçi halkın menfaatleri üzerinde olamaz. Faiz Sucuoğlu, aynı şeyi dile getirdi. Siyaset kurumu bu çıkmaza da mutlaka çözüm formülünü üretecektir. Farklı bir UBP’li vekile görevin verilmesi değerlendirilip, dillendiriliyor. Sonuç ne olur, bilmiyorum. Siyasi partilerde son kararı Parti Meclisi verir. Henüz PM toplanmadı. Bu konular konuşulup, tartışmalı. Her olayın Türkiye’ye bağlanması yanlıştır. Ankara’yı suçlamak doğru değil.”

Erhürman’dan Tatar’a: Ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen, istikrardan söz ediyor

TATAR’DAN UBP’YE: İSİM BELİRLEYİNİZ

Erhürman: Genel başkana yakışmayacak tavır, başbakan olacak vekile nasıl yakışacak?

Sucuoğlu: MYK'daki tavsiye kararı yeniden değerlendirebilir