Sucuoğlu: MYK'daki tavsiye kararı yeniden değerlendirebilir

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, başka bir UBP'li vekile hükümeti kurma görevinin verilmesinin kapısını araladı.

Partide "Sucuoğlu dışında bir vekile hükümeti kurma görevinin verilmeyeceği" MYK kararı ile açıklansa da Sucuoğlu,“MYK’da tavsiye kararıdır. CTP'nin kapıları kapatmış olması bazı değerlendirmeleri tekrar yapma zorunluluğunu getiriyor” değerlendirmesini yaptı.

Sucuoğlu, hükümeti kurma görevinin kendisine verilmesi halinde DP ya da YDP’ye giderek koalisyon ortaklığını konuşmanın doğru ve etik olmayacağını açıkladı.

Sucuoğlu, “Dostluk her zaman baki ama kendi duruşumuz gereği bu iki partiye gidip, koalisyon ortaklığını konuşmam doğru olmaz. Muhatap olmam kendi değerlerime ters düşer” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası basına açıklama yapan Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hafta sonu değerlendirme yapacağı, Pazartesi günü ise ya görevlendirme ya da belli parti başkanlarını yeniden çağıracağını söyledi.

Sucuoğlu, ‘7 günlük sürede ne değiştiğine yönelik soru üzerine ise “Herhangi bir şey değişmedi. Cumhurbaşkanı değerlendirme ve görevlendirme yapacak. Görüş alışverişi yapıldı. Kendi düşüncelerimizi aktardık. Bizim bir denememiz oldu. Hükümet programımız okundu. Güvenoyu oylaması sırasında iki parti MYK toplantıları sonucunda geri durmayı tercih etti. Dostluk her zaman baki ama kendi duruşumuz gereği bu iki partiye gidip, koalisyon ortaklığını konuşmam bana yakışmaz. Muhatap olmam kendi değerlerime ters düşer” değerlendirmesini yaptı.