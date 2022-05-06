Erhürman’dan Tatar’a: Ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyen, istikrardan söz ediyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın “erken seçimin ön koşul olarak işaret edilmesinin doğru olmadığına” dair açıklamalarına değindi, " ülkenin kaosun/istikrarsızlığın içine sürüklenmesinde büyük ortaklardan biri olan Sn. Tatar istikrardan söz ediyor” yorumunda bulundu.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımı şöyle: "Ülkenin istikrara ihtiyaç duyduğu dönemde ön koşul olarak erken seçimi işaret etmenin doğru olmadığını söylemiş Sn. Tatar! Sn. Sucuoğlu'nun talebine ve anayasal yükümlülüğü bulunmasına karşın Sn. Atun'u görevden almayıp, 59 günlük hükumetin istifasını kabulü "tercih ederek" ülkenin bu kaosun/istikrarsızlığın içine sürüklenmesinde büyük ortaklardan biri olan Sn. Tatar "istikrar"dan söz ediyor!"

Tatar: “Erken seçimi konuşmak alternatif değil...”