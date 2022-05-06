Erhürman: Genel başkana yakışmayacak tavır, başbakan olacak vekile nasıl yakışacak?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Faiz Sucuoğlu’nun “DP ve YDP ile hükümeti kurmak için yeniden görüşmesinin kendisine yakışmayacağı” yönündeki açıklamasına atıfta bulundu, “Peki UBP'nin Kurultay'da seçilmiş genel başkanına "yakışmayacak" bu tavır, Parti içinde "başbakan" olarak belirlenecek bir milletvekiline nasıl "yakışacak"?” diye sordu.

Erhürman’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Sn. Sucuoğlu, prensiplerinin ve duruşlarının DP ve YDP ile tekrardan hükumet kurmaya engel olduğunu, bu partilerle hükümet kurmak için tekrardan muhatap olmanın kendilerine yakışmayacağını açıkladı.

Peki UBP'nin Kurultay'da seçilmiş genel başkanına "yakışmayacak" bu tavır, Parti içinde "başbakan" olarak belirlenecek bir milletvekiline nasıl "yakışacak"?

Sucuoğlu: MYK'daki tavsiye kararı yeniden değerlendirebilir