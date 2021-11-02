UBP- TDP görüştü: En kısa zamanda erken seçimde hemfikiriz

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ikinci ziyaretini TDP’ye yaptı, Genel Başkanlar Özyiğit ve Sucuoğlu, ‘en erken zamanda, erken seçim’ görüş birliği olduğunu vurguladı.

Özyiğit: “Erken seçim, en kısa sürede…”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, bir yıla yakındır doğru düzgün çalışamayan Meclis’in işlevini tamamladığı konusunda fikir birliği olduğunu ifade etti, erken seçim vurgusu yaptı.

UBP’nin Geçiş Hükümeti’ne işaret ettiğini, kendilerinin ise en erken sürede erken seçimin şekillenmesinden yana olduklarına vurgu yapan Özyiğit, gelişmelerin şekilleneceğini, parti yetkili kurullarında da değerlendirileceğini belirtti.

Özyiğit, seçim hükümetinde TDP’nin olmasının söz konusu olmadığını ancak, herkesin katılacağı başka bir hükümet önerisinin değerlendirilebileceğini kaydetti.

Sucuoğlu: ‘En erken zamanda, erken seçimde görüş birliği”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ikinci ziyaretini TDP’ye yaptı, ‘en erken zamanda, erken seçim’ görüş birliği olduğunu vurguladı.

Bütçenin en kısa sürece Meclis’e sevki, seçim öncesi bütçenin geçmesi konusunda da fikir birliği olduğunu ifade eden Sucuoğlu, bir an önce geçmesi gereken yasalar ve bütçeyi tamamlayıp erken seçime gitme hedefini işaret etti.

Sucuoğlu ikinci görüşmesini TDP'ye yaptı. Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti TDP Başkanı Cemal Özyiğit karşıladı.

Toplantıda Milletvekili Zeki Çeler, Parti Genel Sekreteri Halil Hızal, MYK Üyeleri Doğa Yalçın ve Evrim Benzetsel de TDP kanadından ev sahipliği yapıyor.

‘Mutabakat erken seçim hükümeti’