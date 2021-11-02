‘Mutabakat erken seçim hükümeti’

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, seçim hükümeti kurma çerçevesinde siyasi partilerle görüşmeye başladı. Sucuoğlu, ilk ziyaretini Halkın Partisi'ne (HP) yaptı.

UBP- HP görüşmesi sona erdi, HP Genel Başkanı Kudret Özersay ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu görüşme sonrası yaptıkları açıklamada, ‘erken seçim hükümeti mutabakatı’ olduğunu belirtti.

Özersay: Geniş tabanlı bir toplumsal mutabakat hükümeti

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, olasılıkların birlikte değerlendirildiğini, olasılıkların bir kısmında HP’nin olduğunu, bir kısmında da olmadığını kaydetti. Seçimin geciktirilmemesi görüşlerini belirttiklerini ve bu sürece kadar da mümkün olan en geniş tabanlı hükümet beklentilerini ifade eden Özersay, UBP’nin teklifini de değerlendireceklerini kaydetti.

Sucuoğlu: “Yarın, en geç Perşembe netleşir”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün Meclis’te temsil edilen tüm partilerle görüşeceklerini belirtti, Halkın Partisi ile görüşmelerinde mutabakatın ‘erken seçim hükümeti’nde olduğuna işaret etti.

Alternatif hükümet modellerinin olduğunu ifade eden Sucuoğlu, yarın, en geç Perşembe sabahı durumun netleşeceğini kaydetti.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile görüşen olan Sucuoğlu’na Nazım Çavuşoğlu, Sunat Atun, İzlem Gürçağ, Oğuzhan Hasipoğlu ve Kutlu Evren de eşlik etti.

Görüşmede HP Milletvekilleri Tolga Atakan, Gülşah Sanverler Manavoğlu, HP Genel Sekreteri Jale Refik Rogers da hazır bulundu.