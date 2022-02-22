UBP-DP-YDP Hükümeti bildik isimler, farklı bakanlıklar!

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP 3’lü Koalisyon Hükümeti’nde kabine belirlendi.

Yeni hükümette görev alacak isimlerin ‘bakanlık geçmişleri’ dikkat çekti, birçok farklı kabine, birbirinden ayrı bakanlık yaptıkları görüldü.

3’lü koalisyonda en çok hükümette yer alan ve birbirinden farklı bakanlıklarda görev alan isim

Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu oldu.

Çavuşoğlu 2009’dan bugüne 7 kabinede, 4 farklı bakanlıkta görev aldı.

Yeni kabinede, Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Kutlu Evren’in ise 2015’ten bugüne 6 farklı kabinede, 4 farklı bakanlık yaptığı kayıtlara geçti.

Evren, siyasi yaşamı boyunca Bayındırlık Çevre Kültür Bakanı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı, Turizm ve Çevre Bakanı, son olarak ise Ekonomi ve Enerji Bakanı oldu.

Görevde olduğu dönemlerde, ismi skandallarla anılan yeni İçişleri Bakanı olan Ünal Üstel ise siyaset yaşamı boyunca 5 farklı kabinede, 4 farklı bakanlık yaptı.

Üstel, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Sağlık Bakanı oldu.

Yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hasan Taçoy ise 2009’dan bugüne 4 farklı kabinede, 2 ayrı bakanlık görevi yürüttü.

Taçoy, görevde olduğu sürelerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Ekonomi ve Enerji Bakanı

oldu.

Başbakan Faiz Sucuoğlu ise bugüne kadar turizm, sağlık ve çalışmada bakanlık yaptı.

Siyasi yaşamına 2009’dan beridir devam eden, yeni Maliye Bakanı Sunat Atun bugüne kadar 6 farklı kabinede görev aldı, yeni kabine dışında tümünde Ekonomi Bakanlığı’nı yürüttü.

Meclis’te 2018’den beridir görev alan Erhan Arıklı ise siyasi yaşamına iki bakanlık sığdırdı.

Yeni kabinede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan Dursuz Oğuz, bugüne kadar 4 farklı kabinede 2 ayrı bakanlık yürüttü, deyim yerindeyse tarım ile maliye arasında mekik dokudu.

2013’ten beri milletvekili olan Ali Pilli, 22 Mayıs 2019’da göreve başlayan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

Öte yandan kabinede siyasi yaşamında ilk kez bakanlık görevini yapacak isim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu oldu.

Kim, kaç kez bakanlık yaptı? Kim, kaç kez bakanlık yaptı?

Sucuoğlu: Turizm, sağlık, çalışma

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 28 Temmuz 2013’teki seçimde vekil oldu, ilk kez 15 Temmuz 2015’te kurulan CTP BG-UBP koalisyon hükümetinde Turizm Bakanı oldu.

Sucuoğlu, 16 Nisan 2016’de UBP-DP UG koalisyonunda Sağlık Bakanı’ydı.

22 Mayıs 2019 tarihinde kurulan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev alan Sucuoğlu’nun görevi 9 Aralık 2020’de sona erdi.

5 Kasım 2021 tarihinde göreve başlayan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde Başbakan olarak görev aldı.

Çavuşoğlu: 7 kabine, 4 farklı bakanlık…

Yeni kabinede, Eğitim ve Kültür Bakanı olan Nazım Çavuşoğlu, 2009’dan bugüne 7 kabinede, 4 farklı bakanlıkta görev aldı.

‘Bakanlık’ görevine ilk kez Eroğlu Hükümeti döneminde, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda başlayan Çavuşoğlu, 4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010 yılları arasında görev aldı.

Çavuşoğlu, hemen akabinde İrsen Küçük Hükümeti’nde 27 Mayıs 2010- 6 Nisan 2011’de bu kez Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı oldu.

Ardından İrsen Küçük Hükümeti değişikliğinde 6 Nisan 2011’den 13 Haziran 2013’e kadar İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı olan Çavuşoğlu, 16 Nisan 2016’da göreve başlayan Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

Öte yandan Çavuşoğlu, 22 Mayıs 2019’da kurulan UBP-HP koalisyonunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 9 Aralık 2020’ye kadar yürüttü.

9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan Çavuşoğlu, 5 Kasım 2021’de göreve başlayan UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nde de aynı görevi sürdürdü.

Evren: 2015’ten bugüne, 4 farklı bakanlık…

Yeni kabinede Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Kutlu Evren, 2015’ten bugüne 6 farklı kabinede, 4 farklı bakanlık yaptı.

İlk bakanlık görevini CTP BG- UBP Koalisyon Hükümeti’nde 15 Temmuz 2015’te üstlenen Evren, 4 Nisan 2016’ya kadar Bayındırlık Çevre Kültür Bakanı olmuştu.

Evren, 4 Nisan’da görevinden istifa etti.

Bir sonraki hükümet döneminde, UBP-DP-UG koalisyonunda ise İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı oldu. Bu görevi 16 Nisan 2016-2 Şubat 2018 tarihleri arasında yaptı.

2 yıl sonra ise UBP-HP koalisyonunda 19 Haziran 2020’den 9 Aralık 2020’e kadar Turizm ve Çevre Bakanı oldu.

Evren Aralık 2020’de UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nde İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

5 Kasım 2021’de göreve başlayan UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nde de aynı görevi üstlendi.

3’lü koalisyon hükümetinde ise Evren, Ekonomi ve Enerji Bakanı.

Taçoy: Bayındırlıktan ekonomiye

UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon hükümetinde Dışişleri Bakanı olan Hasan Taçoy, 2009’dan bugüne 4 farklı kabinede, 3 ayrı bakanlık görevi yürüttü.

Taçoy, 4 Mayıs 2009- 17 Mayıs 2010’da ilk kez Eroğlu Hükümeti kabinesinde yer aldı, bu tarihler arasında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldu.

4 yıl sonra göreve gelen hükümette, bu kez 10 Ekim 2014-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında yeniden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanıydı.

22 Mayıs 2019’da göreve gelen UBP-HP koalisyonunda ise Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı oldu.

Taçoy, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Üstel: Hangi bakanlık olduysa yaptı

Yeni hükümette İçişleri Bakanı olan Ünal Üstel ise siyaset yaşamı boyunca 5 farklı kabinede, birbirinden farklı bakanlık görevlerinde yer aldı.

Üstel ilk kez İrsen Küçük Hükümeti döneminde, 6 Nisan 2011’de kabinede yapılan değişiklikle görev aldı, Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı oldu. 2013’e kadar bu görevi yürüttü.

Üstel, bakanlık görevinden 6 yıl sonra bu kez 22 Mayıs 2019’da kurulan UBP-HP koalisyonunda

Turizm ve Çevre Bakanı oldu, 19 Haziran 2020’ye kadar bu görevde kaldı.

9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP 3’lü Koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olan Üstel’in görevi 20 Şubat 2021’de sona erdi.

UBP-DP koalisyonunda ise Sağlık Bakanı olarak kabinede yer aldı.

Atun: 5 hükümette Ekonomi Bakanı idi, yeni Maliye Bakanı oldu…

Siyasi yaşamına 2009’dan beridir devam eden, yeni Maliye Bakanı Sunat Atun bugüne kadar 6 farklı kabinede görev aldı, yeni kabine dışında tümünde Ekonomi Bakanlığı’nı yürüttü.

Atun, 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Eroğlu Hükümeti’nde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

Atun, 27 Mayıs 2010’da kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde de bu görevi 13 Haziran 2013’e kadar yürüttü.

15 Temmuz 2015’te göreve başlayan CTP-BG/ UBP Koalisyonunda Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı olan Atun, bu görevi 4 Nisan 2016’a kadar sürdürdü.

Atun, 16 Nisan 2016’da kurulan UBP- DP UG hükümetinde Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak görev aldı.

5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde bu görevine devam etti.

Arıklı: 2 kabine, 2 farklı bakanlık

Meclis’te 2018’den beridir görev alan Erhan Arıklı ise siyasi yaşamına iki bakanlık sığdırdı.

İlk kez, 9 Aralık 2020’de kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nde Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Arıklı’nın bu görevi 5 Kasım 2021’de sona erdi.

Arıklı yeni hükümette Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı oldu.

Oğuz: Tarım-Maliye arasında mekik dokudu…

Yeni kabinede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan Dursuz Oğuz, bugüne kadar 4 farklı kabinede 2 ayrı bakanlık yürütttü, deyim yerindeyse tarım ile maliye arasında mekik dokudu.

22 Mayıs 2019’da göreve başlayan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı oldu.

Oğuz, 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nde Maliye Bakanı olarak görev aldı.

5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti’nde bu göreve devam etti.

Tek koltuğunu koruyan Pilli: 4 kabine, tek bakanlık

2013’ten beri milletvekili olan Ali Pilli, 22 Mayıs 2019’da göreve başlayan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde Sağlık Bakanı olarak görev aldı.

Pilli, bakanlık görevini 9 Aralık 2020 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümeti’nde de sürdürdü.

5 Kasım 2021 tarihinde kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümetinde yeniden Sağlık Bakanı oldu.

Pilli, 3’lü koalisyon hükümetinde yeniden Sağlık Bakanı…

İlk kabine, ilk bakanlık: Hasipoğlu

7 Ocak 2018’ten beridir UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise ilk kez kabinede yer alan isimlerden.

Hasipoğlu, yeni kabinede Çalışma Bakanı oldu.

Hükümet programı 25 Şubat’ta Meclis’te

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