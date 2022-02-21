Hükümet programı 25 Şubat’ta Meclis’te

UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon hükümetinin programı 25 Şubat’ta Meclis’te okunacak.

Meclis, Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplansa da seçim varılan mutabakat gereği ertelendi.

Seçim yapılana kadar en yaşlı üçüncü üye olması nedeniyle geçici Meclis Başkanı oy birliği ile UBP Milletvekili Zorlu Töre oldu.

Meclis, 25 Şubat’ta yeniden toplanacak.

45 dakika gecikme

Saat 15.00’te toplanacağı belirtilen Meclis birleşimi 45 dakika gecikmeyle açıldı.

COVID-19 olması nedeniyle yemin törenine katılamayan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bugünkü birleşiminde ant içti.