Başbakan Faiz Sucuoğlu, UBP- DP- YDP Hükümeti’ni Cumhurbaşkanı’na sundu, onayı aldı.

İŞTE YENİ KABİNE:

Başbakan Faiz Sucuoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Kutlu Evren

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu

Dış İşleri Bakanı Hasan Taçoy

Maliye Bakanı Sunat Atun

İç işleri Bakanı Ünal Üstel

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı Ali Pilli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu

3 eski bakan kabine dışı

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde 3 eski bakan, Olgun Amcaoğlu, Resmiye Canaltay ile Tahsin Ertuğruloğlu kabine dışı kaldı.

Kabinede yer alması muhtemel isimler arasında olduğu ifade edilen UBP’li vekil İzlem Gürçağ’a ise 3’lü koalisyonda görev verilmedi.

3'lü Koalisyon Hükümeti'nde kadın bakanın olmaması da dikkat çekti.

Eski kabineye kıyasla bakanlıklar arasındaki görev dağılımında ciddi kayma yaşandı.

Eski kabinede İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı olan Kutlu Evren, yeni kabinede Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevinde.

Maliye Bakanlığı’nda ise eski kabinede Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Sunat Atun yer alıyor.

Öte yandan eski kabinede Maliye Bakanı olan Dursun Oğuz ise UBP-DP-YDP koalisyonunda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı oldu.

Eski kabinede Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olan Nazım Çavuşoğlu ise Eğitim Bakanı olarak görev yapacak.

Bir dönem Sağlık Bakanı olan Ünal Üstel ise bu hükümet döneminde ise İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Amcaoğlu ve Ertuğruloğlu kabine dışı…

UBP-DP Hükümeti’nde Eğitim Bakanı olan Olgun Amcaoğlu ile Dışişleri Bakanı olan Tahsin Ertuğruloğlu ise yeni dönemde görev almayacak.

Dışişleri Bakanlığı görevini Hasan Taçoy, Eğitim Bakanlığı görevini ise Nazım Çavuşoğlu yürütecek.

Hasipoğlu ilk kez bakan…

Öte yandan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu ise ilk kez bu kabinede bakan olarak görev yapacak.

Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak 3’lü koalisyon hükümeti kabinesinde.

Amcaoğlu, Ertuğruloğlu ve Canaltay kabine dışı…

UBP-DP Hükümeti’nde Eğitim Bakanı olan Olgun Amcaoğlu, Dışişleri Bakanı olan Tahsin Ertuğruloğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev yapan Resmiye Canaltay ise yeni dönemde görev almayacak.

Dışişleri Bakanlığı görevini Hasan Taçoy, Eğitim Bakanlığı görevini ise Nazım Çavuşoğlu yürütecek.