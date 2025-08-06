Tutuklu yargılanacaklar

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “Sahte Belge Düzenleme” ve “Sahtelenmiş Belgeyi Tedavüle Sürme” suçlarından tutuklanan zanlılar K.F ve N.S, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ebrar Kiriş olayla ilgili bulguları aktardı. Kiriş, 2 Ağustos 2025 tarihinde, saat 15.30’da Ercan Havalimanı’na İstanbul-Ercan seferi ile gelen zanlılar K.F ve N.S’nin kendi adlarına düzenlemiş olan sahte ikamet izni belgelerini, görevli muhaceret memuruna ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkemeye hatırlattı.

Polis zanlıların tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek davaları görülünceye kadar zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.