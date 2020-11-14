Tutuklu sayısı 8 oldu

Girne, Lefkoşa, Lefke ve Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yapmış oldukları ‘pençe’ operasyonu neticesinde ele geçirilen 16 Kilo 750 Gram hintkeneviri meselesi ile ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen zanlı J.E.M.,

tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Çavuşu Barış Duman olayla ilgili bulguları aktardı. 11 Kasım tarihinde olayla bağlantılı tutuklanan 7 zanlı ile bağlantılı olduğu tespit edilen zanlı J.E.M.’in Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis çavuşu Barış Duman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu ayrıca zanlıların sorgusunda yeni isimlerin daha çıkabileceğini belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.