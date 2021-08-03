Türkiye'deki yangınlara Kıbrıs'tan destek

Orman Dairesi, Türkiye’nin çeşitli illerinde devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek için araç ve personel gönderiyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye’ye gidecek Orman Dairesi ekibi, yarın saat 10.00’da bakanlık önünden bakan Nazım Çavuşoğlu tarafından uğurlanacak.