Türkiye’deki demokrasi müdahalesine CTP’den tepki

Türkiye’de, Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce kişinin gözaltına alınması, Türkiye’deki demokrasi tartışmalarını derinleştirirken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yaşanan gelişmelere tepki gösterdi. CTP’den yapılan açıklamada, demokratik bir Türkiye’nin, Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesi açısından da büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün toplumsal istikrarın temel taşları olduğu belirtilen açıklamada, halkın iradesine yönelik her türlü müdahalenin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Türkiye’de siyasal alandaki gerilimin sadece Türkiye’yi değil, bölgeyi ve Kıbrıslı Türkleri de yakından etkilediği belirtilerek, istikrarlı ve demokratik bir Türkiye’nin Kıbrıslı Türkler açısından da vazgeçilmez olduğu kaydedildi.

Açıklamada, değişen dünya koşullarında güçlü ve etkili bir ülkenin ancak demokratik hukuk düzeni içinde gelişebileceği vurgulanırken, CTP’nin Türkiye halkının demokrasi ve adalet mücadelesiyle dayanışma içinde olmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Demokratik bir Türkiye, Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesi için de oldukça değerlidir

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve toplumsal barış, sosyal ve ekonomik gelişmenin temel itici güçleridir. Toplumların kendi iradeleriyle yönetilmesi, kendi kendini yönetme hakkı ve bu hakka gösterilmesi gereken saygı, günümüzde tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık ve kesin bir gerçekliktir. Toplumsal istikrar ve insani bir düzen, ancak bu gerçeklik temel alınarak inşa edilebilir.

Türkiye’de siyasal alanda yaşanan gerilim, tüm bölge ülkelerini olduğu kadar bizleri de derinden etkilemekte ve ciddi endişelere yol açmaktadır.

Değişen dünya koşulları içerisinde, güçlü ve etkili bir ülkenin ancak demokratik hukuk düzeni içinde gelişebileceğini biliyoruz. Halkın iradesine müdahale edilmesi ise kabul edilemez olduğu kadar, gelişmenin önündeki en büyük engellerden biridir.

İstikrarlı, hukukun üstünlüğüne dayalı ve demokratik bir Türkiye, Kıbrıslı Türklerin varlık mücadelesi için de oldukça değerli ve gereklidir.

Türkiye halkının demokrasi ve adalet iradesiyle dayanışmamız bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tam olacaktır.”