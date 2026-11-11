Türkiye’de yılın son enflasyon raporu yarın açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yılın son Enflasyon Raporu'nu yarın İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Karahan Enflasyon Raporu 2026-IV"ün tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 28 olarak güncellenmişti

Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncellediklerini belirterek, "Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.