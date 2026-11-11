“Lurucina artık çıkmaz sokak değil”

Recep DAL

Akıncılar-Limya (Luricina-Lympia) geçiş kapısının açılması konusunda varılan uzlaşı, yıllardır ulaşım sorunları, nüfus kaybı ve giderek artan izolasyonla mücadele eden Luricina halkında büyük sevinç yarattı. Yıllardır yeni bir geçiş noktası açılması için çağrılar yapan, eylemler düzenleyen ve yetkililere taleplerini ileten bölge halkının mücadelesi, liderlerin 9 Kasım’da gerçekleştirdiği üçlü görüşmede alınan kararla karşılık buldu.

“Luricina artık çıkmaz sokak değil” diyen bölge sakinleri, alınan kararın yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacağını, aynı zamanda köyün geleceği açısından yeni bir dönemin kapısını aralayacağını düşünüyor. Yıllardır kuzey ve güney arasında doğrudan bağlantı kurulamamasının yarattığı sıkıntılara dikkat çeken yurttaşlar, kapının açılmasıyla bölgenin yeniden canlanmasını, gençlerin köye dönmesini ve ekonomik hareketliliğin artmasını bekliyor.

Değirmelik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karaveziler, kapının açılmasının bölgeyi bir “cazibe merkezi” haline getireceğini belirtirken, belediye olarak çalışmalara katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı. Akıncılar Belediyesi eski Başkanı Hasan Barbaros ise yıllardır uğruna mücadele verdikleri kararın bölge halkı için yeni bir başlangıç olacağını ifade ederek, “Yok olmaya doğru gidiyorduk. Şimdi yeniden doğmuş gibi olacağız” dedi.

Luricina Muhtarı Mustafa Eğmez, kapının açılmasını köyün “kurtuluşu” olarak nitelendirirken, bölgenin günden güne göç verdiğine işaret ederek, bu kararın köyde kalan ve toprağını terk etmeyen yurttaşlar için son çare olduğunu söyledi. CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları da geçiş noktasının açılmasıyla Luricina sakinlerinin Güney Lefkoşa ve Larnaka’ya çok daha kısa sürede ulaşabileceğini belirterek, “Bu köy kapının açılmasıyla birlikte yeniden canlanacak” değerlendirmesinde bulundu.

Bölge sakinlerinden Şerife Kaplan, yıllardır süren mücadelenin ardından alınan kararla büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, “Uzun zamandır gençleri köyde tutamıyorduk. Artık herkes evine dönecek diye umuyorum” ifadelerini kullandı. Mehmet Gökşan ise kararı ilk duyduğunda rüya gördüğünü sandığını belirterek, “Tam bir çıkmaz sokak durumundaydık. Artık dünyaya karışacağız” dedi.

İsmail Barbaros da kapının açılmasıyla köyün nefes alacağını vurgulayarak, “Lurucina artık çıkmaz sokak değil. Tek yön olmaktan kurtulduk” sözleriyle kararın bölge halkı için taşıdığı önemi anlattı. YENİDÜZEN’e konuşan yetkili isimler ve yurttaşlar, yıllardır beklenen geçiş noktasının en kısa sürede hizmete girmesini isterken, alınan kararın Luricina’nın geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacağı görüşünde birleşti.

Lurucina halkının yıllardır sürdürdüğü mücadele karşılık buldu

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin arasında hafta başı gerçekleştirilen üçlü toplantıda, Kıbrıs sorununun çözümü ve güven artırıcı adımlar kapsamında iki yeni geçiş kapısının açılması konusunda uzlaşıya varıldı.

Liderler, Akıncılar-Limya (Lurucina-Lympia) ve Kambo-Gemikonağı (Kampos-Karavostasi) güzergâhlarında yeni kara geçiş noktalarının açılması yönünde karar aldı. Kapıların ne zaman hizmete gireceği ise henüz netleşmedi. Açılış tarihinin, teknik çalışmaların başlaması ve sürecin ilerleyişine bağlı olarak belirlenmesi bekleniyor.

Söz konusu karar, adada yeni geçiş noktalarının açılması konusunda yaklaşık 8 yıldır yaşanan durağanlığın ardından gelmesi bakımından önem taşıyor. Adada en son Derinya ve Aplıç geçiş kapıları, 4’üncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı döneminde yürütülen çalışmalar sonucunda 12 Kasım 2018 tarihinde eş zamanlı olarak hizmete açılmıştı. Aradan geçen yıllarda yeni bir kapı açılamazken, alınan son kararla birlikte adadaki geçiş kapısı sayısının 11’e yükselmesi öngörülüyor.

Akıncılar-Limya güzergâhında bir geçiş kapısının açılmasına yönelik karar ise özellikle Lurucina halkının uzun yıllardır sürdürdüğü mücadelenin karşılık bulması açısından ayrı bir değer arz ediyor. Bölge sakinleri, yıllardır ulaşımın kolaylaştırılması ve yeni geçiş noktalarının açılması için çeşitli eylem ve girişimlerle taleplerini gündeme taşıdı.

Lurucina-Limya kapısının açılması talebi, 2020 yılında Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi öncülüğünde düzenlenen eylemle güçlü biçimde gündeme getirilmişti. “Kapı! Hemen şimdi!” sloganıyla köy meydanından geçiş noktasına yürüyen bölge halkı, kapının açılması yönündeki beklentisini duyurmak için mücadele vermişti.

Yine hatırlanacağı üzere yeni geçiş noktalarının açılması talebi, Mayıs 2023’te de İki Toplumlu Barış İnisiyatifi öncülüğünde Lokmacı barikatında düzenlenen eylemde de konu olmuştu. “Yeni Yollar Açıyoruz, Kıbrıs’ı Yeniden Birleştiriyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen eylemde, Akıncılar (Lurucina)-Limya güzergâhının yanı sıra Erenköy ve adanın diğer bölgelerinde de yeni geçiş noktalarının açılması çağrısı yapılmıştı.

Liderlerin 9 Kasım’da gerçekleştirdiği görüşmede Akıncılar-Limya geçiş noktasının açılması konusunda uzlaşmaya varılması, yıllardır bu yönde mücadele veren Lurucina sakinleri arasında büyük memnuniyet yarattı.

Yetkili isimler ve bölge yurttaşlarından önemli açıklamalar

YENİDÜZEN ekibi, açılması kararlaştırılan geçiş noktasını yerinde gözlemleyerek bölgedeki yetkili isimler ve yurttaşlarla görüştü. Bölge halkı, yıllardır bekledikleri kararın kendileri açısından ne ifade ettiğini ve kapının açılmasına ilişkin beklentilerini gazetemize değerlendirdi. Açıklamalar şöyle:

Değirmelik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karaveziler: “Luricina artık bir cazibe merkezi olacak”

“Luricina kapısının açılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Çok mutlu olduk. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve ekibine alınan bu karar için hem kendi hem de bölge halkım adına teşekkür ediyoruz. Her zaman inanmanın başarmanın yarısı olduğunu söylüyorum. Cumhurbaşkanımız bunu ekibiyle birlikte başardı. Belediye başkanı olduğum gündem beri bu kapının açılacağını söylüyorum. Çabalarımızın, çağrılarımızın ve isteğimizin karşılık bulması da beni ayrıyeten mutlu etti. Bir yıl önce bu kapıyla ilgili belediye meclis üyeleriyle birlikte aldığımız 6 adet karar mevcut. Tarih belirlendiği andan itibaren bu kapının açılma çalışmalarına yardımcı olacağımızı ve merkezi hükümet - yerel yönetim iş birliğiyle en geç 1 yıl içinde çalışmaları tamamlayacağımızın sözünü vermiştik. Aynı söz bugün için de geçerli. Meclis üyesi arkadaşlarımıza da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz bu karara 1 yıl önceden inandık. Şu anda da burada her türlü çalışmayı ve uygulamayı yapabilecek noktadayız. Aldığımız kararlar seçim yasaklarına da takılmaz. Çünkü geçmişte alınmış bir karardır. Sadece bize başlayacağımız tarihi söylesinler. Öte yandan kapının açılmasının böyleye çok ciddi bir kazanımları olacak. Bu bölge artık bir cazibe merkezi olacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz festivallerimiz daha da renklenecek.”

Akıncılar Belediyesi eski Başkanı Hasan Barbaros: “Luricina’da gözle görülür bir değişim başlayacak”

“Luricina kapısının açılacak olmasını büyük bir mutlulukla karşıladık. Akıncılarla ilgili nihayet güzel bir adım atıldı. Bize de sürpriz oldu. Hala daha inanmakta zorlanıyoruz. Uğruna mücadele verdiğimiz, uzun yıllardır beklediğiniz bir karardı. Konuyla ilgili Meclis’te eylemler yapmıştık, gelmiş geçmiş tüm cumhurbaşkanlarına taleplerimizi iletmiştik. Sonunda nihayet belediğimiz karar alındı. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve ekibi başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kapının açılması olumlu bir adım olacak. Bölge halkı olarak çöküşe gidişimiz canlanmaya dönecek. Kapı açıldıktan sonra bölgede gözle görülür bir değişim başlayacak. Yok olmaya doğru gidiyorduk. Şimdi yeniden doğmuş gibi olacağız. Çalışmaların tamamlanmasını ve kapının en kısa sürede açılmasını temenni ediyoruz.”

Luricina Muhtarı Mustafa Eğmez: “Luricina kapısı köyümüzün kurtuluşu olacak”

“Bana göre mucize bir karar alandı. Bu karar köyümüzün kurtuluşu olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kapı bölge halkı olarak bizim son çaremizdi. Yok olduğumuzu ve günden güne göç verdiğimizi hep söylüyorduk. En çokta bu kapının açılmasını toprağını evini seven ve buraları terk etmeyen köylümüz için istiyorduk. Umarım en kısa sürede açılır.”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları: “Luricina yeniden canlanacak”

“Luricina kapısının açılacak olması güzel bir haberdir. Luricina halkı Kiracı köye veya güneye çalışmaya gitmek için yaklaşık 4 saat yol çekmek zorunda kalıyordu. Bu kapı açıldıktan sonra güney Lefkoşa ve Larnaka’ya çok daha kısa sürede ulaşabilecekler. Dolayısıyla hem anlaşma sürecine katkısı hem de Luricina halkına yararı açısından bu yolu açılmasından çok mutluyum. Güneydeki insanlarımız için de olumlu bir gelişmedir. Luricina’da 1974 öncesi 6 bin küsur insan yaşıyordu. Bu sayısı 200’lere düştü. Bu köy kapının açılmasıyla birlikte yeniden canlanacak. İnsanlarımızın yeniden kendi topraklarına dönüş yapabileceğini düşünüyorum. Bu karar hem Luricina halkı hem de anlaşmayı savunanlar adına iyi bir başlangıç oldu. Yolun kuzey tarafının çok hızlı bir şekilde yapılacağından hiç şüphem yok. 2027 yılının haziran ayına kadar bu kapının açılmasını umuyorum.”

Luricina sakini Şerife Kaplan: “Artık her şey daha güzel olacak”

“Uzun zamandır Luricina kapısının açılması için mücadele veriyorduk. İnanın ki çok yorulmuştuk. Bu karardan sonra çok sevindik, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Bölge canlanacak, her şey daha güzel olacak. Uzun zamandır gençleri köyde tutamıyorduk. Artık herkes evine dönecek diye umuyorum.”

Luricina sakini Mehmet Gökşan: “Luricina kapısının bölgeye çok ciddi kazancı olacak”

“Ben bir an rüya gördüğümü zannettim. Çok mükemmel bir karar alındı. Artık dünyaya karışacağız. Tam bir çıkmaz sokak durumundaydık. Nüfusumuz binlerden şu anki sayılara kadar indi. Artık güneydeki en uzun noktalara bile bu kapı üzerinden gidebileceğiz. Bölgeye çok ciddi kazancı olacak. Kararı memnuniyetle karşılıyorum. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum.”

Luricina sakini İsmail Barbaros: “Luricina artık nefes alacak”

“Kapının açılacak olmasından dolayı çok mutlu olduk. Köyümüzün buna ihtiyacı vardı. Lurucina artık çıkmaz sokak değil. Tek yön olmaktan kurtulduk. Gerek kuzeyden güneye gerekse de güneyden kuzeye geçen insanlarımız için çok büyük kolaylık sağlayacak. Kapı açıldığında burayı kullananlar için Larnaka Havalimanı’na ulaşım 10 dakikaya düşecek. Geçmişte çok büyük sıkıntılar yaşadık. Örneğin gece 11’den sonra asker barikatları kapatırdı. O saatten sonra köye giriş-çıkış olmuyordu. O günlerden bugünlere geldik. Öncelikle Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Değirmelik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karaveziler’e emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kapının en kısa sürede açılmasını diliyoruz. Luricina artık bir nebze de olsa nefes alacak.”

Fotoğraflar: Burçin Aybars