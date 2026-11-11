Saygıner: “Meclis ivedilikle toplanmalı”

Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner, Ateşli Silahlar ve Patlayıcı Maddeler yasalarında değişiklik yapılmasının ve 50 yıldır tadilattan geçmeyen bu iki yasanın güncellenmesinin artık ertelenebilecek bir mesele olmaktan çıktığını belirtti.

Saygıner, 20 binin üzerindeki avcı ve atıcının haklı talepleri söz konusu olduğunda, sessiz kalmayacaklarını, geri adım atmayacaklarını ve bu meselenin takipçisi olmaktan vazgeçmeyeceklerini belirterek, avcılık ve atıcılık camiasının beklentileri karşılanıncaya kadar mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini duyurdu.

Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner yaptığı yazılı açıklamada, Federasyonun, Meclis Alt Komitesi’ne sunduğu bilimsel veriler, raporlar ve yapıcı katkılar sonucunda hazırlanan Ateşli Silahlar Yasası ve Patlayıcı Maddeler Yasalarındaki gerekli mevzuat değişikliklerinin, komitede kabul gördüğünü 8 Ekim tarihinde Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’ndan onay alarak geçirildiğini ve 23 Ekim’de Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden değerlendirilmek üzere Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini hatırlattı.

Yasanın geri gönderilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erhürman’a eleştirilerde bulunan Saygıner, yaklaşan seçim süreci gerekçe gösterilerek Meclis Genel Kurulu’nun toplanamaması ve yasama sürecinin tıkanmasının, binlerce üyeye sahip avcılık ve atıcılık camiasında ciddi bir hayal kırıklığı ve endişe yarattığını söyledi.

Saygıner, söz konusu yasa değişikliklerinin, siyasi çekişmelere, seçim hesaplarına veya kişisel siyasi tercihlere kurban edilebilecek sıradan bir konu olmadığını, bu meselenin, yalnızca avcılık ve atıcılık camiasını değil, aynı zamanda doğa koruma bilincini, kamu düzenini ve toplumsal sorumluluğu doğrudan ilgilendiren siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

Başta Başbakan Ünal Üstel olmak üzere, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen tüm siyasi partileri ve milletvekillerini sorumluluk almaya davet eden Saygıner, “Meclis, yalnızca seçim dönemlerinde değil, halkın ve temsil ettiği toplumsal kesimlerin ihtiyaç duyduğu her an görev başında olmalıdır.” dedi.

Muhalefetin bu süreçteki tutumunu, avcılık ve atıcılık camiasının beklentileri açısından kabul edilemez bulduklarını ifade eden Saygıner şöyle devam etti;

“Yıllardır güncellenmeyen iki yasanın çağdaş ihtiyaçlara göre düzenlenmesi söz konusu olduğunda, siyasi partilerden beklenen sorumluluk; meseleyi siyasi çekişmelerin konusu yapmak değil, ülkenin ve toplumun yararına olacak düzenlemelerin önünü açmaktır”.

Saygıner, Federasyonun gerçekleştirdiği görüşmelerde, Resmiye Eroğlu Canaltay, Fırtına Karanfil, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu’nun Meclis nisabının sağlanması ve bahse konu yasa değişikliklerinin yeniden Meclis’ten geçmesine destek vereceklerini açık ve net bir şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Avcılık ve atıcılık camiasının ayrıcalık talep etmediğini, taleplerinin, yıllardır değişen koşullara uyum sağlayamayan yasaların güncellenmesi, uygulamadaki ihtiyaçların giderilmesi ve ilgili kesimlerin haklı beklentilerinin karşılanması olduğunu kaydeden Saygıner, “Güvenliği, kamu yararını ve yasal sorumlulukları esas alan düzenlemelerin yapılmasına karşı olmadığımızı, tam tersine, bu alanların açık, güncel ve uygulanabilir kurallarla yönetilmesini savunuyoruz.” dedi.