COP31 Liderler Zirvesi başlıyor

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) bugün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Liderler Zirvesi yapılacak.

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'daki COP31 Alanı'nda düzenlenen zirve, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'ni bir araya getiriyor.

COP31'in en önemli etkinliği olan COP31 Liderler Zirvesi bugün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Antalya'daki COP31 Alanı'nın Mavi Bölgesindeki en büyük genel kurul salonu Anadolu'da gerçekleştirilecek.

Zirveye altı kıtadan 95 ülke ve 102 liderin katılımı bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ve beraberindeki heyetle COP31 Zirvesi dolayısıyla dün akşam Antalya'ya gitti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis de, COP31 toplantısı için dün Antalya’ya ulaştı.

Programda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve COP30'a ev sahipliği yapan Brezilya'nın Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva konuşma gerçekleştirecek.

Erdoğan, açılışta Türkiye'nin iklim vizyonunu anlatacak.

Zirvede ilk günün teması "Sıfır Atık"

Programda, Türkiye'nin COP31 için hazırladığı videolar ve özel klipler izletilecek. Anadolu Ateşi ekibi, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin halk oyunlarını tek bir koreografide birleştiren gösteri sunacak.

Anadolu'nun kültürel çeşitliliğini "birlik içinde çokluk" mesajıyla dünya liderlerine tanıtmayı hedefleyen gösteri, ev sahibi Antalya'nın bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nin Teke yöresi oyunlarıyla açılıp tüm bölgelerin halayda buluşmasıyla kapanacak.

Liderler Zirvesi'nin ilk gün teması olan "Sıfır Atık"ı anlatacak gösterinin seremonisinde COP31'in resmi şarkısı "Let's Cop" da dinletilecek.

Zirveye lider düzeyinde katılımı beklenenler arasında Avusturya, Birleşik Krallık, KKTC, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Finlandiya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Lihtenştayn, Malta, Moldova, Norveç, Rusya Federasyonu, Slovenya, Ukrayna, Botsvana, Burundi, Cezayir, Esvatini, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gine-Bissau, Komorlar, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesoto, Libya, Madagaskar, Mali, Moritanya, Mozambik, Ruanda, Seyşeller, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Zimbabve, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Endonezya, Ermenistan, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, Irak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Maldivler, Malezya, Özbekistan, Pakistan, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bolivya, Brezilya, Guyana, Venezuela, Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Avustralya, Kiribati, Marshall Adaları, Mikronezya, Niue, Palau, Solomon Adaları, Tonga ve Tuvalu yer alıyor.