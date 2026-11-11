Greta Thunberg, COP zirvelerini "yeşil aklama sirki" olarak nitelendirdi

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, COP31 konferansı için Türkiye'ye geldiği salı günü, Birleşmiş Milletler'in (BM) her yıl düzenlediği iklim zirvelerini "yeşil aklamayla süslenmiş sirkler" olarak eleştirdi.

Son yıllarda kayda değer sonuçlar elde edemeyen süreç, Thunberg'in birçok iklim aktivisti gibi hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu. Fosil yakıt üreten ülkeler, emisyonların azaltılmasına yönelik adımların ve müzakerelerin önünde sık sık engel oluşturuyor.

2021'de Glasgow'da düzenlenen zirveden bu yana iklim konferanslarına katılmayan Thunberg, Antalya'daki COP31'e gelişinde kendisini karşılayan basın mensuplarına ve kalabalığa yaptığı açıklamada, "COP zirveleri yeşil aklamayla süslenmiş sirklere dönüştü. Gerçek bu," dedi.

Görüşmelere geç katılan Thunberg, "Elbette elimizden gelen her şeyi yapmaya devam etmemiz son derece önemli. Çünkü bu, insanları harekete geçirmek için bir fırsat," diye konuştu.

Thunberg, "Biz aktivistler olarak, iktidar sahiplerini onlarca yıldır dile getirdikleri taahhütleri gerçekten hayata geçirmeye zorlamak için buradayız," dedi.

Son dönemde yaşanan iklim felaketlerinin, bilim insanları ve iklim krizinin etkilerini doğrudan yaşayan topluluklar tarafından onlarca yıldır dile getirilen uyarıların bir sonucu olduğunu belirten Thunberg, "COP zirvelerinin bir iklim felaketini önlemek için yeterli olmadığını da kabul etmeliyiz," ifadelerini kullandı.

Thunberg, konferansın ev sahibi ülkesini de eleştirdi.

"Ev sahibi ülkenin (Türkiye'nin) birçok temel insan hakkını ihlal ettiği gerçeğine gözlerimizi kapatamayız," dedi.

Gözlemciler, ülkelerin petrol fiyatlarındaki şokla mücadele ettiği, ABD'nin İran'la savaşı ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı nedeniyle jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde COP31'den kayda değer sonuçlar çıkmasını beklemiyor.