Türkiye'de yeni kabine açıklandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından yeni kabineyi açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. Erdoğan, "Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır" dedi.

Tüm seçmenlere teşekkür eden Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakımızdaki ortaklarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. 14 gün arayla iki kez milletimizden onay almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.

Yeni kabinede yer alan isimler şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği 2018 yılından bu yana Kıbrıs'ın kuzeyine ilişkin politikalar konusunu, yayınlanan kararname uyarınca Cumhurbaşkanlığı'nda kurulmuş birimler aracılığıyla yürütüyor.