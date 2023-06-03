Türkiye'de yeni kabine açıklandı
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından yeni kabineyi açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. Erdoğan, "Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yemeğin ardından yeni kabineyi açıklamak üzere kameraların karşısına geçti. Erdoğan, "Türkiye bugün dünden daha güçlüdür, demokrasimiz daha kuvvetlidir. Yarınlarımız daha aydınlıktır" dedi.
Tüm seçmenlere teşekkür eden Erdoğan, "Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakımızdaki ortaklarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. 14 gün arayla iki kez milletimizden onay almanın bahtiyarlığını yaşıyoruz" dedi.
Yeni kabinede yer alan isimler şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak
Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Sanayii ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu
Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtiği 2018 yılından bu yana Kıbrıs'ın kuzeyine ilişkin politikalar konusunu, yayınlanan kararname uyarınca Cumhurbaşkanlığı'nda kurulmuş birimler aracılığıyla yürütüyor.