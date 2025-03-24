Türkiye'de üniversitelerde boykot

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle başlayan, gözaltı ve tutuklamalarla süren süreç üniversite öğrencilerinde büyük öfkeye yol açtı.

İBB'ye yönelik operasyonla başlayan üniversite eylemleri ülkenin dört bir yanındaki kampüslere yayılırken, kampüslere sığmayan öğrenciler meydanlara akın etti. Sokaklarda İmamoğlu eylemlerine öncülük eden öğrenciler eylemlerine devam ediyor.

Siyasi bir kararla diploma iptali, peşi sıra gelen tutuklama kararı, ülkede süre gelen anti demokratik uygulamalara karşı öfke, gelecek kaygısıyla boğuşan üniversitelileri harekete geçirdi. Öğrenciler dersleri boykot etme kararı aldı.

Boykot kararının ardından üniversite sıraları boş kalırken, öğrenci eylemleri başladı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden Yıldız Tenkik Üniversitesi'ne, Hacettepe Üniversitesi'nden İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, Galatasaray Üniversitesi, ODTÜ ve İstanbul Üniversitesi... Ülkenin önde gelen okullarından binlerce öğrenci tepkilerini göstermek için eylemlerine devam ediyor.

Eylemlerin başlamasının ardından tüm öğrencilere boykot çağrısı yapan ODTÜ öğrencileri rektörlük binasına boykot yürüyüşü gerçekleştiriyor.

İTÜ

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka kampüsünde ise güvenliğin bina kapısını kilitlemesi üzerine camlardan atlayan öğrenciler eylemlere dahil olmaya çalışıyor.

YTÜ

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de öğrencilerin boykot kararı almasının ardından Beşiktaş kampüsü boş kaldı.