Türkiye'de Kurban Bayramı 9 gün

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Çalışmalar hafta sonuna kadar bitecek, NATO zirvesi dönüşü açıklayacağım." dedi. Temmuz ayı memur maaşlarının 8 Temmuz'da zamlı halde ödeneceğini duyuran Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıkladı.

Asgari ücret açıklaması

“Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Bakanlığımız belli sayıya göre işçi çalıştıran işletmeleri gözeten şekilde bir düzenleme yapacaktır. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz.

Yapılan artışın istihdamda herhangi bir olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. İnşallah bu konuda müjdeli bir haberi en kısa sürede paylaşmayı ümit ediyoruz. Kamu çalışanlarına ve emeklilere enflasyon farklarını zaten vereceğiz.

Talimat verdim, çalışma hafta sonuna kadar bitecek.

Temmuz ayı memur maaşlarını Krurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum. 81 ilimizin tamamında belirlenen yurtlarımız, 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arası evlatlarımızın ücretsiz konaklamalarına açık olacaktır.”

Bayram tatili 9 gün olacak

“Kurban bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.”