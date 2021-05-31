Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikası konusunda anlaştı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı ile aşı sertifikası konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Aşı sertifikasında anlaştık. Negatif olan iki ülkenin vatandaşları seyahat edebilecek. İki ülkede aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Kararın iki taraflı turizme katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

5 yıl aradan sonra Yunanistan'da olmaktan mutluluk duyuyorum, Dendias'a daveti için teşekkür ediyorum. Bugün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dendias ile görüşmelerimizde bölgesel konularda konuştuk.

"25 maddede görüş birliğine vardık''

Yunan tarafıyla artık somut projeler üzerinde eylem ve iş birliği odaklı çalışmaya başladık. 25 maddede görüş birliğine vardık Dendias'ın söylediği gibi aşı sertifikası konusunda mutabık kaldık. Biz de daha önce AB üyesi olan Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan ile anlaşmaya varmıştık. Bugün vardığımız mutabakat karşılıklı olarak turizm sektörümüze olumlu katkı yapacaktır

''Ön koşulsuz diyalog''

Uzun süredir çözüm bekleyen sorunlarımız var bunların uluslararası hukuk nezdinde çözülmesini istiyoruz. Her iki tarafında iradesi vardır. Türkiye olarak, Yunanistan ile ön koşulsuz ve ikili ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için diyaloga, görüşmelere hazırız

Bakan Dendias'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Birçok konuda fikir ayrılıklarımız pozisyon farklılarımız var. Bugünkü görüşmemizin amacı ilk görüşme başlatmaktı. Program listesi üzerinde anlaşma sağladık.

Aşı sertifikasının tanınması konusunda anlaştık. Testi negatif olan iki ülke vatandaşları seyahat edebilecek.

Anadolu Efes'in dünkü başarısı nedeniyle tebrik etmek istiyorum.