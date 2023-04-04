Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokolün içeriğinden Hükumet yetkililerinin bile haberinin olmadığını söyleyen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘imzalanmış protokole son rötuşlar yapılacağı’ ifadelerini eleştirdi.

Erhürman’ın ifadeleri şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti ile "protokol" imzalanıyor, içeriğinden "hükumet"tekilerin bile haberi yok. Erhan Arıklı Meclis kürsüsünden "son rötuşlar"ın yapılacağından söz ediyor. İmzalanmış bir "protokol"e son rötuşlar! Nasıl oluyorsa! Yeni modüller eklenecek herhalde! Yeni bir kavram kazandırdınız literatüre: Modüler uluslararası anlaşma! Herhangi bir şeyde en ufak ciddiyet, inandırıcılık bırakmadınız! Yok hükmündesiniz!”