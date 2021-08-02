Türkiye 6 gündür YANIYOR

Türkiye'de yangınlarla mücadele 6'ncı gününde devam ediyor. Antalya'nın Manavgat, Gündoğmuş ilçelerinde; Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas ve Seydikemer ilçelerinde; Tunceli'nin Hozat ilçesinde yangınlar sürüyor. 28 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda 8 kişinin yaşamını yitirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1 Ağustos akşamı yaptığı son bilgilendirmede, 32 ilde 119 yangının kontrol altında olduğunu, 3 ilde 7 yangının devam ettiğini duyurdu.

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen alanlar 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre, Manavgat'taki yangında toplamda 507 kişi etkilenirken, 497'sinin tedavileri tamamlandı, 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Marmaris ve Bodrum’daki yangınlarda ise etkilenen 203 kişiden 186’sının tedavileri devam ederken 17’nin tedavisi devam ediyor.

Orman yangınlarıyla yaşanan ilgili yaşanan son gelişmeler şöyle:

Devam eden yangınlar:

1 Ağustos akşamı yapılan son açıklamaya göre, Antalya'da 2 yangın, Muğla'da 4 yangın, Tunceli'de 1 yangın devam ediyor.

Yangınlarda, 13 su atar uçak, 3 idari uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopterleri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinesi, yaklaşık 4800 personelin görev yaptığı açıklandı.

Kontrol altına alınan yangınlar

28 Temmuz - 1 Ağustos arasında ise Antalya, Muğla, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Uçak'ta, toplamda 119 yangın kontrol altına alındı.

Manavgat'taki yangında can kaybı 7'ye yükseldi

98 yangının 88’i kontrol altında

Türkiye yanıyor

Manavgat'taki yangının bilançosu ağırlaşıyor

Antalya Manavgat'ta büyük yangın