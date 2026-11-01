Ebru Yaşar, Merit Royal Diamond sahnesinde göz kamaştırdı

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Merit Royal Diamond sahnesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Büyüleyici sesi ve zarafetiyle büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, geceye özel olarak hazırladığı repertuvarıyla Diamond salonunu dolduran iki bini aşkın hayranına müzik ziyafeti sundu.

Diamond konseri için uzun, yeşil bir elbise tercih eden Ebru Yaşar, şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştırdı. Sevilen şarkılarından “Cumartesi” ile konserine başlayan ünlü sanatçı, duygu yüklü parçalarıyla dinleyicilerin kalbine dokunurken, hareketli şarkılarıyla da salonda coşku dolu anlar yaşattı. Konser sırasında Cumhuriyet Bayramı coşkusunu misafirleriyle paylaşan Ebru Yaşar, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sizleri seviyorum Merit ailesi, şeref verdiniz” sözleriyle büyük alkış aldı.

Sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ebru Yaşar, son dönemde büyük beğeni toplayan konserlerinden duyduğu gururu dile getirerek, “Konserlerimiz hayallerimin de ötesindeydi ve hâlâ etkisindeyim. Bu hayale eşlik eden tüm dinleyicilerime teşekkür ediyorum” dedi. Cumhuriyet Bayramı haftasında yeniden Merit ailesiyle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten ünlü sanatçı, “Bu gece çok güzel bir dinleyici kitlesi var. Sahnede önce ben eğlenirim, benim enerjim de seyircilere yansır. Biz eğlenmeden sahneden inmeyiz. Bu akşam da öyle olacak” dedi.