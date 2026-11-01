YSK: "YSK tüm siyasal partilerle adaylara eşit mesafede oldu ve yasal kuralları uyguladı"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) aday belirleme ve başvuru sürecinde tüm siyasal partilere ve adaylara eşit mesafede olduğunu ve yasal kuralları uyguladığını duyurdu.

YSK tarafından yapılan yazılı açıklamada TAM Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Yüksek Seçim Kurulu’nun tarafsızlığı konusunda yaptığı açıklamaların tamamen temelsiz ve mesnetsiz olduğu da vurguladı.

Açıklamada, Denktaş’ın, bir siyasal partinin milletvekilliği seçimi için yaptığı adaylık başvurularında, cinsiyet kotasına uymadığı ve gösterilen 15 adayın farklı bir cinsiyetten olmadığına ilişkin iddiasının da gerçek dışı olduğu kaydedildi.

YSK tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklama şöyle:

“Yüksek Seçim Kurulunun, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Başkanı Sayın Serdar

Denktaş’ın 1.11.2026 tarihli basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalara ilişkin bir açıklama yapma zarureti doğmuştur.

6 Aralık 2026 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için siyasal partilerin 30 Ekim 2026 tarihinde Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak göstermiş oldukları adaylar, Yüksek Seçim Kurulunun 15 sayılı Duyurusunda kamuoyu ile paylaşılmış olup bu listelerde her partinin gösterdiği adaylar açıkça görülebilmektedir.

Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisi Başkanı Sayın Serdar Denktaş’ın, bir siyasal partinin milletvekilliği seçimi için yaptığı adaylık başvurularında, 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası’nda düzenlenen cinsiyet kotasına uymadığı ve gösterilen 15 adayın farklı bir cinsiyetten olmadığına ilişkin yapmış olduğu iddia gerçek dışıdır. Yüksek Seçim Kurulu, Toplumsal Adalet ve Mücadele Partisinin Girne İlçesi, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Belediye Meclis Üyeleri ile ilgili adaylık başvurularında cinsiyet kotasına uyulmadığı gerekçesiyle, YSK’nın aynı doğrultudaki 114/2022 sayılı içtihadı takip edilerek,49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası’nın 28. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen, gösterilecek adayların en az % 30’unun farklı bir cinsiyetten olması gerektiğine ilişkin kurala uyulmaması nedeniyle, listesinin seçim dışında bırakılmasına karar vermiştir. İlgili Belediye’de aday gösterilmesi gereken 14 belediye meclis üyesinin en az yüzde 30`u 4.2 olup Yasa’nın “en az” ifadesine dayanılarak gösterilmesi gereken, farklı bir cinsiyetten aday sayısının “asgari 5” olması gerektiği, buna karşın 4 adayın farklı bir cinsiyetten gösterilmesi halinde, Yasa’nın öngördüğü en az yüzde 30 kotanın altına, yani daha az bir yüzdeliğe düşeceği açıktır.

Yüksek Seçim Kurulu, aday belirleme ve başvuru sürecinde tüm siyasal partilere ve adaylara eşit mesafede olup yasal kuralları uygulamıştır. Sayın Serdar Denktaş’ın Yüksek Seçim Kurulunun tarafsızlığı konusunda yapmış olduğu açıklamalar tamamen temelsiz ve mesnetsizdir.”