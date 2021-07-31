98 yangının 88’i kontrol altında

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından 26 farklı ilde çıkan yangınlara müdahale devam ediyor. Manavgat'ta üç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ise bir kişi yaşamını yitirdi. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndü. Yangınların tehdit ettiği köy ve diğer yerleşim yerleri tahliye edildi.

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya, Muğla, Mersin, İzmir ve Osmaniye başta olmak üzere 28-31 Temmuz tarihleri arasında 26 ilde çıkan 98 yangının 88'inin kontrol altına alındığını ve 10 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

Pakdemirli: Envanterde yangın söndürme uçağı yok

Türkiye yanıyor