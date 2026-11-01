“Öğretmeni ve sendikasını yok sayan anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın Lefkoşa merkez ve çevre okullarında öğleden sonra grev uygulanacağını duyurdu.

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları, Girne’deki grevin ardından sendikanın eylemlerini bu hafta Lefkoşa’da sürdüreceğini belirterek, "Öğretmeni ve sendikasını yok sayan tek taraflı kararlarla öğretmenin hak ve özgürlüklerinin baskı altına almaya çalışan anlayışa karşı mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini" söyledi.

Karaoğulları yaptığı yazılı açıklamada, 2026-2027 öğretim yılının, eğitimde yıllardır biriken sorunların "daha da ağırlaştığı bir kaos ortamında başladığını ve aynı koşullarda devam ettiğini" savundu.

Karaoğulları, güçlendirme çalışmalarındaki plansızlık ve gecikmeler nedeniyle okullarda süren inşaatların, öğrencileri ve öğretmenleri riske attığını, konteynerlere mahkûm edilen okullarda sağlıklı eğitim ortamı sağlanamadığını, oyun ve sosyal aktivite alanları daraldığını savundu.

Okullarda öğretmen eksikliklerinin hâlâ giderilmediğini belirten Karaoğulları, sınıfların birleştirilerek kalabalıklaştırıldığını, eksikliklerin yükünün öğretmenlere ve idarelere yüklendiğini ileri sürdü. Karaoğulları, “Yüzlerce öğretmen sınavları geçmiş ve atama beklerken Türkiye’den geçici öğretmen getirilmesiyle kendi mezunlarımızın ve öğretmen adaylarımızın hakları gasp edilmektedir” dedi. Karaoğulları ayrıca, Bakanlığın, artan akran zorbalığı, disiplin sorunları ve güvenlik tehditleri karşısında gerekli önlemleri almadığını, rehberlik ve destek mekanizmalarını güçlendirmediğini ileri sürdü.

Karaoğulları, Bakanlığın ve hükümetin; Sosyal Güvenlik Yasası ve Göç Yasası sonrasında atanan öğretmenlerin emeklilik hakları, 2011 sonrası göreve başlayanların barem tavanına 27 yılda ulaşması, vergi adaletsizliği ve hizmetten sayılmayan sürelerle ilgili sendikanın taleplerini görmezden geldiğini savundu.

“Mesele yalnızca ‘tam gün’ değildir” diyen Karaoğulları, “Altyapı, donanım, öğretmen ve personel eksiklikleri çözülmeden dayatılan ‘sahte tam gün’ uygulaması; öğretmeni baskı altına almanın, örgütlü mücadeleyi zayıflatmanın ve çalışma haklarına yönelik saldırıları artırmanın aracına dönüştürülmektedir.” dedi.

Okul temsilcileri ve müdürlerle yapılan toplantılar sonucunda sendikanın yönetim kurulunun aldığı kısmi eylem/grev kararı doğrultusunda, son olarak Girne merkez ve çevre okullardaki mücadelenin bu hafta Lefkoşa’da sürdürüleceğini açıklayan Karaoğulları, “Yarın Lefkoşa merkez ve çevre okullarımız öğleden sonra eylem/ grevde olacaktır” dedi.

Karaoğulları, “Öğretmeni ve sendikasını yok sayan; tek taraflı ve dayatmacı kararlarla hak ve özgürlüklerimizi baskı altına almaya çalışan bu anlayışa karşı; haklarımız, çalışma koşullarımız, nitelikli–çağdaş–laik–bilimsel eğitim ve demokratik toplum yapımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.