12 metre yükseklikten düşen genç ağır yaralandı

Alsancak’ta bir apartmanın çatı katında bulunan Yasin Yaşar (E-27), henüz tespit edilemeyen şekilde yaklaşık 12 metre yükseklikten zemine düşerek ağır yaralandı.

Polis basın bültenine göre, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda Yaşar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Mağusa’da uyuşturucu madde tasarrufundan üç tutuklu

Mağusa’da dün meydana gelen iki ayrı uyuşturucu madde tasarrufu meselesiyle ilgili üç kişi tutuklandı.

Polis ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen A.K’nın (E-29) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda bir miktar uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ise A.I.(E-21) ve M.A’nın (E-23) tasarruflarında toplam 81 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan banknot para, çatal ve tabak bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Av ve avla ilgili yaban hayatı düzenleme yasasına aykırı hareket

Çayırova-Pamuklu ana yolunda dün polis tarafından, A.Ç’nin (E-29) kullanımındaki araçta arama yapıldı. Aramalarda şahsın, ava kapalı bir günde yetkili makamdan özel izni olmadığı halde, adına kayıtlı av tüfeği ile birlikte toplam 158 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdığı tespit edildi.

İskele-Karpaz ana yolunda ise polis tarafından, A.K’nin (E-67) kullanımdaki ve T.S’nin (E-69) yolcu olarak bulunduğu araçta ava kapalı bir günde yetkili makamdan özel izinleri olmadığı halde, adlarına kayıtlı iki adet av tüfeği ile toplam 151 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip taşıdıkları tespit edildi.

Meselelerle ilgili bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Resmi evrak sahteleyip tedavüle süren iki kişi tutuklandı

Mağusa’da 10 Ağustos-24 Ekim tarihleri arasında, O.G.(E-65) ve A.Ş’nin (K-44) yetkileri olmadığı halde, belediye meclis üyesi aday adaylarından istenen 15 farklı ikametgah belgesinde, “3 yıldır kaldığı adreste ikamet etmektedir” ibaresi yazılı olmamasına rağmen, “10 yıl, 20 yıl, 3 yıldır bu adreste ikamet etmektedir, oturur” yazıp belgelerin etkisini değiştirmek suretiyle sahteleyip, ilgili daireye ibraz ederek tedavüle sürdü. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

Lefkoşa’da tartıştığı kişinin burun kemiğini kıran şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da bir pansiyon odasında, dün aralarında yaşanan tartışma sonucu B.M.M.M.(E-21), A.G’nin (K-24) yüzüne vurarak ciddi şekilde darp edip, burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Meseleyle B.M.M.M. tutuklandı.

Bir oto galeriye silahlı saldırı planlanmasıyla ilgili tutuklu sayısı iki oldu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışında bulunan bir şahıs ile ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kuran ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir oto galeriye silahlı saldırı düzenlemek için plan yapan B.G.(E), eylemini gerçekleştirmeden önce Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturmada, meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.K.(E-29) de tutuklandı.

Alkollü altı şahıs rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolunda, dün, kullanımındaki araçla tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle, polis ekipleri tarafından durdurulan B.E.A.(E-50), 214 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada görevli polis memurlarına hitaben küfür etti, yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptı.

Ayrıca Mağusa’da A.B.(E-26) 185 miligram, S.S.E.(E-20) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve S.B. (E-36) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti), Girne’de E.K.(E-39) 222 miligram alkollü içki tesiri altında ve İskele’de ise D.E.(K-37) 128 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık verdi.

Bahse konu tüm şahıslar suçüstü tutuklandı.

Kozanköy’de ev yangını

Kozanköy’de dün bir yardımcı evde, muhtemelen buzluk motorunun kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, zarar meydana geldi.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.