Manavgat'taki yangının bilançosu ağırlaşıyor

Antalya, Adana ve Mersin'de son 24 saatte çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir.

Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."

Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücünün tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan müdahaleyle sürüyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda dün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına tekrar müdahale ediliyor. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Öte yandan, Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtardı. Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.

Dün Kozan ilçesinde orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltılmış, bazı evler alevlerden etkilenmişti.

Mersin Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki orman yangınları

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı. Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.

Antalya Manavgat'ta büyük yangın