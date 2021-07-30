Türkiye yanıyor

Türkiye, birçok noktada orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 6 kentte alevlere müdahale sürüyor. Son olarak Antalya Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda 4 farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini de tehdit eden yangında bazı evler tahliye edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Antalya'daki yangında 3, Muğla Marmaris'te 1 kişi hayatını kaybetti. Mersin Silifke'deki yangın nedeniyle Mersin-Antalya karayolu ulaşıma kapatıldı.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale edildiğini bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından "Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber Oluyor" başlığıyla paylaştığı görselde, orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve personel sayılarına yer verdi.

"İlgili kurum ve kuruluşlar yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor." ifadelerini kullanan Altun, iki gün içerisinde çıkan 63 yangının 43'ünün kontrol altına alındığını ve söndürme çalışmalarının titizlikle sürdüğünü kaydetti.

Orman yangınlarına müdahalede 3 uçak, 9 İHA, 1 JCB, 38 helikopter, 620 arazöz, 63 su ikmal aracı, 39 su tankeri, 54 iş makinası, 2 TOMA, 9 tır, 184 arazi aracı, 45 itfaiye aracı, 21 araç, 2 ekskavatör, 46 ambulans, 13 UMKE aracı, 4 mobil komuta aracı, 4 bin personel ve 187 sağlık personeli yer aldı.

Vatandaşların beslenme ve barınmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde 1 sahra mutfak kiti, 5 ikram aracı, 3 KYK yurdu ve 4 Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca 20 bin 400 öğün yemek dağıtıldı.

ANTALYA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Gazipaşa’ya bağlı Küçüklü ve İnceğiz mahallelerindeki kızılçamla kaplı ormanlık alanda dün gece henüz bilinmeyen bir nedenle 4 farklı noktada yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle büyüyen alevler kontrolden çıkarak geniş bir alana dağıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Gazipaşa Orman işletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi, sivil iş makineleri ve çok sayıda vatandaş yangını söndürmek için seferber oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Kavaklı, Sarılar, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Alevlerin tehdit ettiği 18 köy ve mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Özellikle Kalemler bölgesinde tahliye edilen birçok ev yangından zarar gördü.

MANAVGAT YANGININDA 3 CAN KAYBI

AFAD, Manavgat'taki yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, "1'i ağır 138 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" denildi.

BARAJDA MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığını ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklamıştı. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, mahsur kalan 10 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki orman yangınlarına 213 araç ve 481 personelle destek verdiklerini, şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü söyledi.

Manavgat'ta 106 mahallenin 37'sine şu ana kadar su verildiğini belirten Böcek, 69 mahalleye de su verme çalışmalarının sürdüğünü ekledi.

Antalya'da Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde de orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi. Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını söyledi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda" dedi.

Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.

ANTALYA'NIN İKİ İLÇESİNDE DAHA YANGIN

Antalya'da Manavgat'ın ardından Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde de ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Gündoğmuş ilçesi Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgedeki Yukarı Mahalle, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sarp bölgede yer aldığı için yangına müdahalenin güçlükle yürütüldüğü öğrenildi.

Alanya'nın Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki yangın da havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı.

Yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

ADANA

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 gün önce çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Kozan'da iki gün önce orman yangını çıkmış, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbir amaçlı boşaltılmış, bazı evler de alevlerden etkilenmişti.



Öte yandan, Salmanlı Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde mahsur kalan anne ile kızını bölgede bulunan Türkiye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri kurtarmıştı. Anne ve kızına bölgedeki sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılmıştı.

KOZAN'DA İKİNCİ YANGIN

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğünce bölgeye 3 arazöz, bir su tankı, 3 ilk müdahale aracı ve 15 orman işçisi sevk edildi.

Karadan müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aladağ'da da gece başlayan yangına müdahale sürüyor. Bazı evler tahliye edildi. Mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada Adana'da dün 21 alanda orman yangını çıktığı ve yangınlardan 7 kişinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada ''Kozan ilçesinden Akdam, Akarca, Salmanlı, Kızlarsekisi, Ergenuşağı ve Bağözü mahallelerinden bin 680 vatandaşımızın, Aladağ ilçesinden ise 25 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Kozan ilçesi Kızlarsekisi, Salmanlı, Gökyüzü, Kuytucak ve Akarca mahallelerinde, Aladağ ilçesi Boztahta köyünde tahliye çalışmaları devam etmektedir" denildi.

MERSİN

Mersin'de Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde orman yangınları çıktı.

Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında 2 gün önce çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, alevlere karadan müdahaleye devam ediyor.

Rüzgarın şiddetini arttırmasıyla ilçe merkezi sınırlarına kadar yayılan ve Merkez Mahalle'de Taşmasa Seyir Terası çevresine yaklaşan yangın nedeniyle güvenlik güçleri tedbirlerini sürdürüyor.

İLÇE MERKEZİNE KADAR YAYILDI

İlçe merkezine kadar yayılan yangın, daha önceden tedbir amaçlı boşaltılan bazı evlere kadar sıçradı.

Elektrik sorunu da yaşanan bölgede yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydıncık Belediye Başkanı Ferhat Aktan, AA muhabirine, yangının ilçe merkezine indiğini söyledi.

AKTAN: "EVLER YANIYOR"

Yangında şu ana kadar can kaybının olmadığını bildiren Aktan, şöyle konuştu:

"Evler yanıyor. Sağdan soldan hep ateş düştü. 2 arazöz yandı, kaptanlarını kurtardık. Can kaybı yok. Çok şükür. Evler boşaltıldı. Müdahale devam ediyor. Rüzgar hızı çok fazla. Yurt ve üniversite binasını harekete geçirdik. Birçoğunu akrabalarının yanına taşıdık. Taşımaya devam ediliyor. Hepimiz çok kötü durumdayız. Tehlike geçmiş değil. Diğer mahallelere sıçrıyor. Allah yardımcımız olsun."

BOZYAZI'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Bozyazı ilçesinde dün başlayan ve gece saatlerinde kısmen kontrol altına alınan orman yangını, sabah tekrar alevlendi. Ekiplerin gün boyu süren çalışması sonucu bu bölgedeki yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.

SİLİFKE

Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.



İlçede dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.



Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

OSMANİYE

Osmaniye'de çıkan orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.



Merkeze bağlı Kazmaca köyü Tülüce mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle Sarpınağzı köyü ile Kadirli ilçesi Karatepe köyüne kadar yayılan yangına müdahale sürüyor.



Yerleşim yerlerine yakın olan yangın nedeniyle Kazmaca, Sarpınağzı ve Kadirli ilçesindeki Karatepe'de bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Havanın kararması nedeniyle yangına havadan müdahaleye ara verildi.



Yangın, daha önce tedbir amacıyla boşaltılan Karatepe köyüne bağlı Sağlamerler Mahallesi'nde de etkili oldu. Alevlerin sıçradığı bazı ev, ahır ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Mahallenin daha önce tedbir amaçlı boşaltılması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.



Yangın nedeniyle Karatepe-Kadirli karayolu ise tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapatıldı.

KAYSERİ

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı'nda dün başlayan yangın, Ulupınar Mahallesi'nde kısmen kontrol altına alındı. Yangında 45 hektar zarar gördü. Kapuzbaşı Mahallesi'ndeki yangını ise kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Gece boyu soğutma işlemlerinin devam ettiği yangın bölgesinde şiddetli rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor.

MUĞLA

Bir yangın haberi de Muğla'nın Marmaris ilçesinden geldi.

Armutalan mahallesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor.

Havanın kararması nedeniyle söndürme çalışmaları karadan devam ediyor.

1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yangın bölgesinde motosikletiyle alevlerin arasında kalan 25 yaşındaki Şahin Akdemir, bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletiyle kaza yaptı.

Aracın devrilmesi sonucu yaralanan Akdemir, alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Vatandaşlardan bazıları güvenlik önlemleri kapsamında zorunlu olarak evlerini boşaltırken, bazıları ise tedbir amaçlı evlerini terk etti.



Bölgedeki bazı oteller de tedbir amaçlı boşaltıldı.

MİLAS

Muğla Milas Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki zeytinlik ve makilik alanda da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BİR OTEL TAHLİYE EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale edildi.

Alevler, bölgeye yakın 5 yıldızlı otele kadar yaklaşınca müşteriler, tedbiren deniz yoluyla güvenli alana tahliye edilmeye başlandı. Otel çalışanları da güvenli bölgeye alındı.

Yangın, yaklaşık üç saat süren müdahaleyle evlere ve Milas Katı Atık Depolama Tesisi'ne sıçramadan kontrol altına alındı.

BODRUM'DAKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINDA

Bölgeden gelen son bilgilere göre Güvercinlik'teki yangın kısmen kontrol altına alındı.

AYDIN

Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi Tekağaç mevkisindeki yerleşim yeri yakınında bulunan makilik alanda da yangın çıktı.

Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı arazözler de sevk edildi.

DİDİM'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

MANİSA

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçeye bağlı Darkale Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan alevler yükseldi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etikili olduğu bölgede yangına 8 arazözle müdahale edildi. Alevler yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına alındı.