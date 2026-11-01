“Bu ayıp önce devlete aittir” denilen davanın hükümlüsü yaşamını yitirdi

Lefkoşa’da 2021 yılında kendisine cinsel saldırıda bulunan Halil İbrahim Mengi’yi öldürmekten 9 yıl hapis cezasına mahkûm edilen işitme ve konuşma engelli Cemaliye Onyıldız, cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Onyıldız, dün sabah saatlerinde kaldığı koğuşta aniden fenalaştı. İlk müdahalenin ardından ambulansla devlet hastanesine götürülen Onyıldız, daha sonra Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Onyıldız, tedavi altına alındığı hastanede bugün yaşamını yitirdi.

Ne olmuştu?

Cemaliye Onyıldız, 5 Şubat 2021 tarihinde Lefkoşa’da, yeğeninin erkek arkadaşı Halil İbrahim Mengi’yi evin banyosunda başına keserle vurarak öldürmüştü.

Olayın ardından tutuklanan Onyıldız, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 9 yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Davaya ilişkin kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, Onyıldız’ın işitme ve konuşma engelli olduğuna, olay sırasında cinsel ve fiziksel saldırıya maruz kaldığına dikkat çekmişti.

Aksun, engelli bireylerin toplumda karşılaştığı sorunlara ve devletin sorumluluğuna işaret ederek, “Engelle doğmak bir kaderse engeliyle atıl bırakılmak bir ayıptır ve bu ayıp en başta devlete aittir” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkeme Başkanı Aksun, Onyıldız’ın engeli nedeniyle başka bir seçeneği bulunmadığından yeğeninin evinde yaşamak zorunda kaldığını belirtmiş, işlenen suçun haklı görülemeyeceğini ancak her davanın kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

"Bu ayıp önce devlete aittir"