Manavgat'taki yangında can kaybı 7'ye yükseldi

Türkiye'de Manavgat'ın Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulunmasıyla can kaybı 7'ye yükseldi. Antalya ve Muğla bölgelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde beş gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada Manavgat'taki yangında can kaybının yediye yükseldiğini belirtirken, "Yangından etkilenen 507 kişiden 497’si tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. 10 kişinin tedavisi sürüyor" dedi.

Manavgat yangını başladığından bu yana Hasan Ali Yüksel (82) Akseki'ye bağlı Kepezbeleni Mahallesi'ndeki evinde, Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çifti Değirmenli Mahallesi Delioğlan mevkiindeki evlerinde yaşamını yanarak ölmüştü. Orman işçileri Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş, Gebece mahallesi Güğlen dağı Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunurken, devrilen arazözde can vermişti.

Bakan Koca, Mersin'deki yangından etkilenen 154 kişinin, tedavileri tamamlanarak taburcu olduğunu da duyurdu.

Çarşamba gününden beri 112 yangın çıktı

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 28 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sinin kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli, beş yangını kontrol altına alma çabalarının da sürdüğünü kaydetti.